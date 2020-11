bvse-Online-Seminar, 1. Dezember 2020



Am Dienstag, 1. Dezember 2020, bietet der bvse in der Zeit von 13:00 bis 16:30 Uhr ein Online-Seminar zur Neuordnung der internationalen Verbringung von Kunststoffen an. Interessierte können sich ab sofort anmelden.

Zur Anmeldung

Quelle: bvse