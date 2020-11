Der BVMW trauert um seinen Präsidenten Mario Ohoven

„Wir haben die schmerzliche Pflicht, den Tod unseres Präsidenten Mario Ohoven bekannt zu geben, der am 31.Oktober 2020 durch einen Verkehrsunfall unerwartet aus seinem Leben gerissen wurde. Der Vorstand, der Bundesgeschäftsführer, die Mitarbeiter und die Mitglieder sind in tiefer Trauer um diesen Verlust vereint.

Wir verneigen uns in respektvoller Dankbarkeit vor seinem unvergleichlichen Lebenswerk. Mario Ohoven hat in zwei Jahrzehnten den BVMW zur führenden Vertretung des unternehmerischen Mittelstands geformt. Er war die wichtigste Stimme unseres Verbandes, sein Wort hatte großes Gewicht in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Unermüdlich hat er sich an der Spitze des deutschen und europäischen Mittelstands für Millionen Mittelständler und Selbstständige eingesetzt.

In Anerkennung seines erfolgreichen Wirkens wurden Mario Ohoven zahlreiche hohe Auszeichnungen im In- und Ausland zuteil. Seine charismatische Persönlichkeit hat weit über den BVMW hinaus Menschen für das Unternehmertum und die Bedeutung des Mittelstands begeistert.

Die Stimme des Mittelstands wird nicht verstummen. Das war sein Wunsch. Sein Vermächtnis ist unser Auftrag.“

Quelle: Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)