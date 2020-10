Polifilm erweitert Maschinenstretchfolien-Sortiment um Rezyklatvariante

Das Unternehmen aus Weißandt-Gölzau platziert unter dem Namen Poliflexx reNATE seine erste polyethylenbasierte (PE) Maschinenstretchfolie mit post-consumer-Rezyklatanteil.

Die in den Stärken 20 und 23 µm erhältliche Folie enthält bis zu 30 Prozent PCR und überzeugt den Angaben nach mit einem maximalen Prestretch von 200 Prozent auf allen gängigen Wicklertypen.

„Mit reNATE haben wir es geschafft eine Stretchfolie zu entwickeln, die trotz Rezyklatanteil den hohen Anforderungen, insbesondere an Dehn- und Durchstoßfestigkeit, gerecht wird“, spricht Hikmet Kalkan Geschäftsbereichsleiter Industrial & Agricultural Films Polifilm Extrusion, die besondere Herausforderung beim Einsatz von Rezyklat in Stretchfolien an. „Bei Rezyklaten sind die Polymerketten gegenüber Neumaterial verkürzt, was sich auf die Funktion der Folie auswirken kann. Dies haben wir bei reNATE berücksichtigt und eine ausgewogene Rezeptur mit einem idealen Mischverhältnis erstellt, die den Einsatz von bis zu 30 Prozent PCR ermöglicht, ohne die gewohnte Qualität zu beeinflussen.“

Die in der Standardausführung 500 Millimeter breite Maschinenstretchfolie fungiert als Palettenumverpackung ebenso wie als Ladeeinheitensicherung und stellt sich die Lösung für umweltbewusstes und sicheres Einstretchen dar. Denn das eingesetzte Rezyklat stammt aus aufbereiteten Kunststoffabfällen von Endverbrauchern. Gleichzeitig ist die Folie aufgrund ihrer PE-Basis selbst wieder zu 100 Prozent recycelfähig, sagt Polifilm.

Quelle: Polifilm Extrusion