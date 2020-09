Reiling Kunststoff Recycling tut alles für Flakes in höchster Reinheit

Der Name Reiling steht für über 100 Jahre Erfahrung in der Sammlung und Verwertung von Wertstoffen. Als Partner von Industrie, Kommunen, Handel, Gewerbe und dualen Systemen ist das familiengeführte Recyclingunternehmen in den Bereichen Sammlung, Transport und Aufbereitung bis hin zur Lieferung hochwertiger Rezyklate tätig.

Nur reine PET Flakes können profitabel verkauft werden: Durch neue Richtlinien steigt das Sammelaufkommen an PET-Flaschen an, was dazu führt, dass Full-Service immer wichtiger wird. Reiling deckt die ganze Leistungspalette ab: von der Sammlung (Full-Service oder Do-it-yourself) über die Aufbereitung (von der Flasche zu Flakes) bis hin zu sorgfältig kontrollierten Endprodukten.

Die PET-Flaschen werden bei Reiling Kunststoff Recycling in Form von Briketts oder in Ballen gepresst angeliefert. Bevor die PET-Flaschen in die Aufbereitungsanlage gelangen, müssen diese zunächst vereinzelt werden. Anschließend werden Störstoffe entfernt und die Flaschen nach Farbe sortiert. Nach den Zerkleinerungs- und Waschprozessen werden die Flakes noch einmal mittels eines Sortiergeräts gereinigt. Um den Abnehmern der Flakes ein hochwertiges Ausgangsprodukt zur Herstellung neuer Produkte zu liefern, sind Farbe und Reinheit die entscheidenden Faktoren.

Von der Flasche zu Flakes mit hochwertiger Sortiertechnologie

Reiling Kunststoff Recycling setzt auf modernste technische Anlagen für eine effiziente Aufbereitung der PET-Flakes. Nur so können den Abnehmern besonders hochwertige Flakes und eine hohe Farbreinheit des Rezyklats garantiert werden.

Eine entscheidende Rolle im Recyclingprozess spielen dabei die Sortiersysteme Flake Purifier + von Sesotec, die zur Sortierung der PET-Flakes eingesetzt werden. Die Sortiersysteme sind mit allen Sensoroptionen, die eine Separation von Farben und Metallen sowie die Sortierung nach Kunststoffarten in einem Durchlauf ermöglichen, ausgestattet.

Höchste Qualität bei geringstem Gutmaterialverlust

Neben dem optimalen Sortiersystem macht Sesotec durch die passgenaue Materialzuführung und den zugehörigen Geräteauslauf eine effiziente Integration in die Gesamtanlage möglich. Vorlagetrichter übergeben die PET-Flakes an die Hauptspur des Flake Purifier + zur Sortierung. Anschließend wird das aus der Hauptspur selektierte Material nochmal über eine Recovery-Spur automatisch zugeführt.

Der große Vorteil: Der Hauptteil an Gutmaterial wird zurückgewonnen und es geht möglichst wenig davon verloren. Andreas Schragen, Geschäftsführer von Reiling Kunststoff Recycling, ist vom Sesotec Rundum-Service überzeugt: „An unseren Standorten setzen wir seit vielen Jahren auf Sesotec als zuverlässigen und kompetenten Partner. Die neue Flake Purifier+ Serie macht einen geschlossenen Materialkreislauf möglich. Wir können Flakes von höchster Reinheit gewinnen, die sogar den Anforderungen im Lebensmittelbereich gerecht werden.“

Quelle: Sesotec