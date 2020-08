Huhtamaki verarbeitet LDPE-Rezyklat der APK in laminierten Tuben

LDPE-Rezyklate, die ausschließlich aus post-consumer Kunststoffabfällen gewonnen wurden und für Lebensmittel- oder Kosmetikverpackungen, die eine Lebensmittelkonformität verlangen, geeignet sind, sind derzeit noch nicht am europäischen Markt verfügbar. Huhtamaki Flexible Packaging Europe und APK arbeiten eng zusammen, um diese ultimative Aufgabe zu lösen.

Die Hauptaufgabe von Verpackungen ist, ihren Inhalt zu schützen. Daraus ergibt sich eine Reihe von teils hohen Anforderungen an das verwendete Verpackungsmaterial und stellt die Kunststoff- und Verpackungsbranche vor eine Herausforderung, da in Zukunft zunehmend Kunststoff-Rezyklate eingesetzt werden sollen. Die Qualität von am Markt verfügbaren Rezyklaten wird den Anforderungen zurzeit jedoch nur selten gerecht.

Huhtamaki Flexible Packaging Europe hat sich der Lösung dieses Dilemmas für den Bereich der flexiblen Verpackungen und insbesondere für die Anwendung laminierter Tuben verpflichtet. „Wir konnten kürzlich erste Mengen an Kunststoff-Rezyklaten in einem unserer standardmäßigen Kunststoff-Barriere-Laminate für Tuben verarbeiten“, teilt Thomas Stroh Forschungs- und Entwicklungsmanager bei Huhtamaki Flexible Packaging Europe mit. „Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu den EU-Recyclingzielen im Segment der flexiblen Verpackungen.“

Das verwendete Polyethylen (PE) Rezyklat, welches diese Innovation ermöglicht hat, stammt von dem Merseburger Recyclingunternehmen APK AG und wird unter dem Namen Mersalen vermarktet. Mersalen wird mit Hilfe der lösemittelbasierten Newcycling-Technologie der APK aus komplexen Mehrschichtfolien-Abfällen aus Polyethylen und Polyamid gewonnen. Diese Abfallströme sind mit den meisten herkömmlichen, mechanischen Recyclingprozessen nur schwer bis gar nicht verwertbar. „Die Qualität und Reinheit unserer LDPE-Rezyklate entspricht nahezu Neuware. Daher kann Mersalen in einer großen Bandbreite von Verpackungslösungen eingesetzt werden“, kommentiert Florian Riedl, Direktor Business Development bei APK.

Die neue Tube, hergestellt mit dem Laminat von Huhtamaki, besteht zu 19 Prozent aus Mersalen und die Funktionalität ist nahezu identisch zu den Eigenschaften der herkömmlichen, ausschließlich aus Neuware produzierten, Tube. Aufbauend auf diesem ersten Schritt verfolgt das Forschungs- und Entwicklungsteam der Huhtamaki Flexible Packaging Europe ehrgeizige Ziele. Der Rezyklat Anteil der Laminattube soll vergrößert werden und Rezyklate aus verschiedenen Abfallströmen sollen getestet werden.

Quelle: APK AG