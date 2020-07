Telematik-Fachtagung 2020: Branchenevent findet erstmals digital statt

Mit bislang fünf Veranstaltungen und mehr als 500 Besuchern hat sich die Telematik-Fachtagung der Couplink Group AG als wichtiges Branchenevent in der DACH-Region etabliert. In diesem Jahr findet die Fachtagung nun erstmals vollständig digital statt und öffnet sich damit einem noch größeren Teilnehmerfeld.

Vom 7. bis 25. September 2020 können interessierte Logistiker, Entsorger und Serviceunternehmer an mehr als zwanzig Online-Vorträgen namhafter Branchenexperten teilnehmen. Diese zeigen, welche neuen digitalen Entwicklungen es im Bereich Telematik gibt und wie diese bereits in praxistaugliche Standardlösungen integriert wurden.

„Gerade die Logistik hat bei der Digitalisierung einen Nachholbedarf. Um diesen zu decken, werden wir der Branche auch dieses Jahr neue Ansätze aus Wirtschaft und Forschung vermitteln. Dabei nutzen wir die Möglichkeiten des digitalen Austauschs, um Interessierten noch mehr Flexibilität und Effizienz zu bieten“, sagt Couplink-Vorständin Monika Tonne. Dies schließt mit ein, dass der Telematik-Anbieter seine Vortragsreihe noch um weitere relevante Themen für Logistiker und Entsorger ergänzen wird.

Stärkere Vernetzung für mehr Performance

Den Auftakt der diesjährigen Telematik-Fachtagung macht am 7. September Prof. Dr.-Ing. Volker Stich. Als Geschäftsführer des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V. (FIR) der RWTH Aachen gibt er einen Ausblick, wie sich etwa die Aspekte Vernetzung, Mobilität und Globalisierung zukünftig auf die Logistik auswirken werden.

In je einem einstündigen Vormittags- und Nachmittagsslot geht es bis zum 25. September außerdem um weitere Digital-Themen: Dr. Christian Grotemeier, Geschäftsführer der BVL.digital GmbH, stellt die diesjährigen Trends und Strategien der Logistik und des Supply Chain Managements vor. Wie wichtig gemeinsame Technologiestandards als Basis der digitalen Vernetzung sind, erläutert beispielsweise die Telekom Deutschland GmbH anhand des Mobilfunkstandards 5G. Welchen Vorteil IT-Schnittstellen für den Austausch mobiler Daten haben, zeigt der Verband OpenTelematics e. V., den Couplink 2018 mitgegründet hat. Der Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V. (BDE) wiederum stellt seine neue AvaL-Schnittstelle vor. Digitale Innovationen in Form eines Webshops für die Container-Bestellung zeigt zudem der Entsorger Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG in einem Partnervortrag mit der Resourcify GmbH, einem Spezialisten für Recycling-Software.

Dass auch Güter, Container und Trailer mit Prozessen vernetzt werden können, thematisieren weitere Gastredner aus Industrie und Forschung. Der European Pallet Association e. V., Dachverband der Hersteller und Reparateure von EPAL-Ladungsträgern, spricht in seinem Vortrag etwa über den Einsatz „intelligenter Paletten“. Mitarbeiter des Instituts für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen präsentieren wiederum ein Mikromobilitätskonzept für automatisierte Einkaufswagen. Einblicke in innovative Digitalisierungsstrategien und deren Umsetzung mittels Telematik geben zudem unter anderem Prof. Dr. Heinz-Leo Dudek, Prorektor der DHBW Ravensburg und Telematik-Forscher, Christian Maasem, Leiter des Center Connected Industry, „Future Business Architect“ Peter Michael Bickel sowie Philipp Seubert, Leiter des Innovation Labs der Infraserv GmbH & Co. Höchst KG.

Immer die Praxis im Blick

Als Veranstalter stellt auch Couplink bewährte Telematik-Lösungen für Logistiker, Entsorger und Serviceunternehmen vor. In seinem Vortrag zeigt Vorstand Jens Uwe Tonne, wie Zukunftstechnologien bereits für diese Branchen umgesetzt wurden. So integrierte man zuletzt eine intelligente Routenoptimierung in seine Standardsoftware. Für den Blick in die Praxis sorgen zusätzlich Referenzkunden der verschiedenen Branchen, die über ihre Erfahrungen mit den Telematik-Systemen des Anbieters berichten.

Weitere Informationen

Quelle: Couplink Group AG