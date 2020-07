Zum 16. Mal in Folge: HS-Schoch ist „Beste Marke 2020“

Jedes Jahr führt der ETM-Verlag die Leserwahl zur „Besten Marke“ durch. Knapp 9.000 Leser von „trans aktuell“, „lastauto omnibus“ und „Fernfahrer“ wählten auch dieses Mal HS-Schoch zum Sieger, zur „Besten Marke“ im Bereich „Tuning & Styling“.

Damit gewinnt der Truckstylingexperte aus Lauchheim den begehrten Preis zum 16. Mal in Folge. Marcel Schoch, Geschäftsführender Gesellschafter der HS-Schoch Gruppe, freut sich immer noch wie beim ersten Award: „Wir geben jeden Tag unser Bestes und erarbeiten ständig neue Innovationen für unser Edelstahl-Sortiment, um unseren Kunden die bestmöglichen und aktuellsten Produkte bieten zu können. Es ist schön, dass dies ankommt und auch wertgeschätzt wird. Dieser Preis bestärkt uns in dem, was wir machen, und gibt uns die Möglichkeit, genau so weiterzumachen. Vielen Dank an das ganze Team und an alle, die für uns abgestimmt haben.“

Zum Unternehmen

HS-Schoch ist ein innovatives und dynamisch wachsendes Unternehmen in den Bereichen Baumaschinenzubehör und Verschleißteile, Lkw-Zubehör/Truckstyling, Stahlbau, Blechbearbeitung, KTL-Beschichtung und Pulverbeschichtung. Im Bereich des Lkw-Zubehörs entwickelt und produziert HS-Schoch Edelstahl-Accessoires wie Bullfänger, Lampenbügel, Fahrerhaus- und Seitenverkleidungsauftritte und Edelstahlstahlradzubehör für nahezu sämtliche Fahrzeuge von DAF, Iveco, MAN, Mercedes Benz, Renault, Scania und Volvo.

Quelle: HS-Schoch