Untha: Intelligentes Assistenzsystem für Zerkleinerungsmaschinen

Mit „Untha Genius“ gibt Untha shredding technology seinen Kunden ein innovatives Tool in die Hand, mit dem sie den Betrieb ihres Shredders laufend überwachen können.

Mithilfe zuverlässiger Sensortechnik verarbeitet das intelligente Assistenzsystem alle Daten in Echtzeit, informiert über Abweichungen und liefert somit eine rasche Entscheidungshilfe direkt aufs Smartphone, Tablet oder den PC. Wissen, was läuft, ist das Prinzip.

Das „Gehirn“ der Maschine

Jederzeit und von jedem Endgerät aus alle wichtigen Betriebs- und Prozessdaten der Zerkleinerungsmaschine in Echtzeit im Blick zu haben, bedeutet für den Betreiber einen klaren Mehrwert. Die Daten aus der Datenzentrale „Untha Genius“, dem „Gehirn“ der Maschine, liefern maximale Transparenz, sichern hohe Anlagenverfügbarkeit, ermöglichen eine sofortige Korrektur von Planabweichungen, helfen die Produktivität zu steigern und tragen wesentlich zur Kostenreduzierung bei.

In „Untha Genius“ laufen die über Sensoren in der Maschine erfassten Maschinendaten zusammen, werden verarbeitet und visuell über ein Dashboard im Kundenportal „MyUntha“ ausgegeben. Mehr als 100 Betriebs- und Prozessdaten können so bequem vom Schreibtisch aus überwacht und analysiert werden.

Hier die wichtigsten Funktionen von „Untha Genius“ im Überblick:

Condition Monitoring

Im laufenden Betrieb sind ungeplante Stillstandzeiten und teure Produktionsausfälle mühsam und kosten wertvolle Zeit und vor allem Geld. Mithilfe des Condition Monitoring erfolgt die Überwachung prozessrelevanter Daten automatisch. Abweichungen oder Risiken werden sofort erkannt, wodurch ein schneller Eingriff in den Prozess möglich ist.

Alarme und Ereignisse kommen direkt über eine Push-Nachricht auf das jeweilige Endgerät des Nutzers. So können Maschinenbetreiber sofort reagieren und das Problem beheben. Das verhindert Stillstandzeiten der Maschine oder reduziert sie auf ein Minimum. „Ein echter Gewinn für jeden Betreiber einer Untha-Zerkleinerungsmaschine“, sagt der Hersteller.

Predictive Maintenance

Zustandsorientierte Instandhaltung anstelle reaktiver Instandhaltung ist das Um und Auf einer optimierten Planung von Wartungs- und Reparaturarbeiten. „Untha Genius“ meldet rechtzeitig, wann mit welchen Serviceeinsätzen zu rechnen ist. So können etwa Ersatzteile mit langer Lieferzeit frühzeitig bestellt werden, und es hält auch den eigenen Lagerbestand so gering wie möglich. Das spart laut Untha dem Betreiber der Anlage bares Geld.

Analysen und Daten für die Statistik

Neben dem aktuellen Maschinenzustand überwachen Sensoren laufend prozesskritische Komponenten und wichtige Betriebsmittel. Mit der Flüssigkeitsanalyse ermittelt „Untha Genius“ die aktuellen Füllstände sowie Qualität und Temperatur, etwa von Hydrauliköl und Kühlflüssigkeit.

Im Detail liefert das intelligente Assistenzsystem Daten zu Kühlwassertemperatur, Motortemperatur, Öltemperatur, Strom-, Energie- und Leistungsmessung, Anzeige der Energiekosten, Wirkungsgrad eines jeden Aggregats, Netzqualität, automatische Alarmbenachrichtigung bei Überschreiten von Schwellwerten und zur Wirkleistung der Maschine. Die Daten werden aufgezeichnet und können jederzeit für Analysen und Statistiken herangezogen werden. So lassen sich Maschine und Anlage noch besser auf die unterschiedlichen Eingangsmaterialen abstimmen und die Produktivität der Anlage optimieren.

Für jeden Bedarf

Je nach Anforderungsprofil kann zwischen den Paketen Untha Genius Starter, Advanced und Enterprise gewählt werden. Diese lassen sich an die individuellen Erfordernisse und Analysebedarfe eines jeden Unternehmens anpassbar. So findet garantiert jeder sein Untha Genius-Paket, das zu seinem Anwendungsbereich passt. Nach einer einmaligen Registrierung im Kundenportal „MyUntha“ kann das Assistenzsystem verwendet werden.

Untha steht seit 50 Jahren für Zuverlässigkeit in der Zerkleinerungstechnik. Pünktlich zum Firmenjubiläum spannt das Unternehmen mit Sitz in Kuchl bei Salzburg mit „Untha Genius“ den Bogen von der zuverlässigen Traditionsmarke zum innovativen Vordenker.

Quelle: Untha shredding technology