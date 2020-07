Wechsel in der DGAW-Geschäftsführung – Isabelle Henkel übernimmt

Ludolf C. Ernst hat zum 30. Juni 2020 seine Tätigkeit als Geschäftsführer der DGAW e.V. beendet und wird seinen Fokus nun wieder verstärkt auf die anwaltliche Tätigkeit legen.

Ernst bleibt mit der DGAW auch künftig eng verbunden und wird weiterhin für die Begleitung in Fragen des Vereins- und Umweltrechts zur Verfügung stehen. Auch sein Engagement in den Arbeitskreisen „Chemisierung des Abfallrechts“ und „Elektrogeräte/Batterien“ führt er fort. Der DGAW-Vorstand bedankt sich bei Ludolf C. Ernst für die in den letzten vier Jahren geleistete Arbeit und sieht der weiteren Zusammenarbeit mit großer Freude entgegen.

Am 1. Juli 2020 hat Isabelle Henkel die Geschäftsführung der DGAW übernommen. Henkel ist Dipl.-Wirtschaftsingenieurin und hat über 18 Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement sowie im Vertrieb und Marketing verschiedener Branchen, wobei der Schwerpunkt auf der Entsorgungsbranche liegt.

Seit 2016 ist sie Referentin bei der DGAW und sowohl für die Mitgliederkommunikation als auch für die fachliche Konzeption von Präsentationen, Analysen, Strategiepapieren und Fachartikeln zuständig. Darüber hinaus organisiert sie diverse Fachveranstaltungen der DGAW und unterstützt die Gremienarbeit. Sie wird in der Außenrepräsentation die Positionen der DGAW zukünftig verstärkt in der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft platzieren, auch um Unternehmen aus Bereichen außerhalb der klassischen Abfallwirtschaft für eine Mitarbeit beziehungsweise Mitgliedschaft zu begeistern.

Isabelle Henkel wird weiterhin in der Geschäftsstelle präsent sein und so den engen Kontakt zu den DGAW-Mitgliedern aufrechterhalten. Gemeinsam mit den beiden Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle, Swetlana Soczynski (Referentin) und Leana Ross, steht sie für alle Anfragen – nicht nur aus der Mitgliedschaft – gerne zur Verfügung. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr und wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit.“

Quelle: DGAW e.V.