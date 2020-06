Sievert Logistik erhält 45.000-Tonnen-Auftrag der Badischen Stahlwerke

Die Sievert Logistik SE hat mit den Badischen Stahlwerken in Kehl einen namhaften Neukunden gewonnen. Das Unternehmen, das eigenen Angaben zufolge zu den weltweit führenden Elektrostahlwerken zählt und vornehmlich hochwertigen Bewehrungsstahl produziert, hat den Logistikspezialisten mit einem 45.000-Tonnen-Auftrag betraut. Der Kontrakt umfasst die Belieferung des Werks mit 10.000 Tonnen Sand und Sintermagnesit sowie die Entsorgung von 35.000 Tonnen Stahlwerkstaub.

„Wir sind bemüht, vor allem die Auftragsvolumina auszubauen, die uns eine ganzjährige ratierliche Auslastung gewährleisten. Auch vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr, dass die Badischen Stahlwerke uns ihr Vertrauen geschenkt haben“, sagt Holger Kompfe, Leiter der Entsorgungslogistik der Sievert Logistik SE. Um die Entsorgung der Filterstäube an sieben Tagen in der Woche gewährleisten zu können, wickelt Sievert Logistik den Auftrag vornehmlich über ihren nur 40 Kilometer von Kehl entfernten Standort in Hausach ab. Eine vorausschauende Planung sorgt zudem dafür, dass die Transporte grundsätzlich von denselben Fahrern durchgeführt werden, die speziell hierfür geschult wurden und mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut sind.

Sowohl die Ver- als auch die Entsorgungsverkehre disponiert der Logistikspezialist in Eigenregie. Eine der Maßgaben dabei ist, das werkseigene 160-Tonnen-Silo nie in den kritischen Bereich laufen zu lassen. Aus diesem Grund können die Sievert-Disponenten dessen Füllstand jederzeit online einsehen. Da ein Teil der Transporte – vom Werk bis zum Verladebahnhof in Kehl – über die Schiene abgewickelt wird, stehen sie zudem in engem Kontakt mit der Deutschen Bahn.

Vorgabe der Badischen Stahlwerke für die Beauftragung war darüber hinaus, dass die Abwicklung zu 100 Prozent im Selbsteintritt erfolgt. Gleichzeitig sollte der Logistikdienstleister sowohl technisch als auch personell über Kapazitäten verfügen, die eine flexible Reaktion auch in Spitzenzeiten erlauben. „Hier zeigt sich einmal mehr, dass es strategisch richtig war, die Dispositionen unserer Standorte Heilbronn und Hausach zusammenzulegen“, schlussfolgert Kompfe.

Quelle: Sievert Logistik SE