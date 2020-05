ak dmaw präsentiert virtuellen Messestand mit Schnitzeljagd als Spendenaktion

Allen derzeitigen Messeabsagen zum Trotz bietet der ak dmaw – Arbeitskreis Datenmanagement in der Abfallwirtschaft sein Angebot auf einem Online-Messestand an.

Interessierte Besucher finden dort aktuelle Informationen und Neuigkeiten der Mitgliedsunternehmen des ak dmaw. Weiterhin sind die Besucher des virtuellen Messestands dazu eingeladen, sich an einer kleinen Schnitzeljagd zu beteiligen und als Gewinn eine Spende vom ak dmaw über 50 Euro an eine vom Schnitzeljäger auszuwählende wohltätige Hilfsorganisation auszulösen.

Über die Ergebnisse und die jeweiligen Spenden an die einzelnen Hilfsorganisationen wird der ak dmaw auf seiner Homepage und durch eine Pressemitteilung zu gegebener Zeit berichten. Der ak dmaw ist ein Netzwerk von aktuell 23 Unternehmen, deren gemeinsames Interesse es ist, die Digitalisierung in der Abfallwirtschaft voranzutreiben. Der ak dmaw veranstaltet seit 25 Jahren Fachtagungen zum Thema Digitalisierung in der Abfallwirtschaft. Die nächste, 25. Jubiläumsfachtagung wird am 26. bis 27. Januar 2021 in Aachen stattfinden. Zur Veranstaltung sind Information auf dem virtuellen Messestand verfügbar.

Die jährlich stattfindende Fachtagung des ak dmaw ist ein fester Termin für die Akteure der Abfallwirtschaft. Der ak dmaw steht für beste Informationen aus erster Hand zur erfolgreichen strategischen und praktischen Umsetzung fachspezifischer Anforderungen. Als Tagungsreferenten werden ausschließlich exzellente Kenner der jeweiligen Fragestellungen präsentiert.

Quelle: ak dmaw