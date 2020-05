Baustoffrecycling: Europäischer Innovationspreis ausgelobt

Der EQAR Recycling Award 2020 wird in drei Preiskategorien verliehen. Stichtag für die Bewerbung ist der 30. Oktober 2020.

Der Bausektor ist der größte Ressourcenverbraucher und Abfallproduzent in Europa, so Miroslav Škopán, Präsident der EQAR – European Quality Association for Recycling. Die Europäische Kommission hat Mitte März einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft mit ehrgeizigen Zielen vorgelegt. Für das Bauwesen und Gebäude ist eine umfassende Strategie für eine nachhaltige bauliche Umwelt zur Berücksichtigung des Kreislaufprinzips bei Gebäuden geplant. Dazu bedarf es verstärkter Anstrengungen im Baustoffrecycling.

Die EQAR möchte durch die Verleihung des Baustoff-Recycling-Awards 2020 das Baustoff- Recycling fördern sowie Verdienste um die Kreislaufwirtschaft Bau würdigen. Der EQAR Recycling Award 2020 wird in drei Preiskategorien verliehen. Der erste Preis ist mit 1.000 Euro dotiert und wird öffentlichkeitswirksam verliehen.

Die Ausschreibung richtet sich an diejenigen Personen, Unternehmen oder Institutionen, die

durch innovative Entwicklungen in der Aufbereitungstechnologie

durch Forschungs- und Entwicklungsarbeiten

oder durch politisches oder verbandliches Engagement

einen Beitrag zur Steigerung von Akzeptanz, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Recyclingbaustoffe in Europa geleistet haben.

Bewerber um den Baustoff-Recycling-Award der EQAR werden gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 30. Oktober 2020 an die Geschäftsstelle der EQAR oder per E-Mail an: mail@eqar.info einzusenden.

Rückfragen können ebenfalls an diese email-Adresse gerichtet werden.

Quelle: European Quality Association for Recycling e.V. (EQAR)