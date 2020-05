Trendtag Glas wird auf den 16. September 2021 verschoben

Das Aktionsforum Glasverpackung verschiebt den Trendtag Glas aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie auf den 16. September 2021. Der Veranstaltungsort ändert sich nicht.

Der Trendtag Glas wird in der traditionsreichen und zugleich modernen Location „Paulaner am Nockherberg“ in München stattfinden. Eigentlich war das Branchenevent der Behälterglasindustrie am 10. September in diesem Jahr geplant.

Die Teilnahme am Trendtag Glas 2021 ist kostenfrei. Die Anmeldung ist bereits jetzt möglich und über das Online-Formular auf der Website des Aktionsforums Glasverpackung erforderlich: Link

Das detaillierte Programm sowie weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Get-together folgen Ende des Jahres.

Quelle: Aktionsforum Glasverpackung