Das berichtet die IKB Deutsche Industriebank AG in ihrer neuesten Rohstoffpreis-Information.

Bis Ende März 2020 zog die Aluminiumproduktion leicht an. Bei den Lagerbeständen war im April an der LME ein starker Anstieg auf 1,35 Millionen Tonnen zu verzeichnen, während sie an der SHFE auf 0,46 Millionen Tonnen sanken. Die geringere asiatische Recyclingaluminiumerzeugung wurde durch Primärmaterial ersetzt. Die investive Nachfrage fiel um 24 Prozent auf den niedrigsten Wert seit Ende 2019. Die Aluminiumpreise gaben im April um fast zehn Prozent nach, die Aluminium Alloy verbilligte sich um acht Prozent.

Tendenz: Bis Mitte 2020 erwartet IKB weiter eine Preisbewegung für Primäraluminium um die Marke von rund 1.550 US-Dollar je Tonne in einem Band von +200 US-Dollar je Tonne. Der Preis für die Aluminium Alloy liegt bis zu 300 US-Dollar darunter. In der zweiten Jahreshälfte 2020 werden höhere Notierungen gesehen.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG