Die Säulen des Unternehmens: HSM ehrte langjährige Mitarbeiter

Die Geschäftsleitung der Firma HSM GmbH + Co. KG konnte am 19. Februar 2020 insgesamt zwölf Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit und Treue ehren. In einem gemeinsamen Mittagessen würdigte Firmengründer Hermann Schwelling die große Loyalität und Leistung der Jubilare.

Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feierten im vergangenen Jahr Harald Schwelling und Thomas Templin. Für 35 Jahre Treue bedankte sich Hermann Schwelling bei Patricia Majewski und Stefan Huber. Für 30 Jahre bei Manfred Haller, Ulrike Sauter, Werner Barenscheer und Fuat Ünal. Das 25-jährige Jubiläum feierten Nadja Wagishauser, Sonja Streit, Claudia Einholz und, aus dem Werk in Reichenbach, Ammon Heuzeroth.

Hermann Schwelling: „Mitarbeiter machen ein Unternehmen zu dem, was es ist. Wir setzen auf eine prozessorientierte Arbeitsorganisation mit flachen Hierarchien und Raum für individuelle Entwicklung. Durch zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten investiert HSM permanent in die Zukunft des Unternehmens und der Mitarbeiter. Flexible Arbeitszeitmodelle, Sport- und Gesundheitsangebote und weitere Leistungen ermöglichen ein angenehmes und langfristiges Arbeiten bei HSM.“

Langjährige Mitarbeiter sind die Säulen des Frickinger Ballenpressenherstellers. Mit ihrer großen Erfahrung und ihrem Know-how sind sie dennoch offen für Veränderungsprozesse, die bei HSM fortlaufend stattfinden. Dies steigert nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch die Flexibilität in einer globalen und schnelllebigen Geschäftswelt und sichert den Erfolg sowie das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens. Mit derzeit 75 Auszubildenden in den verschiedensten IHK-Berufsbildern und DHBW-Studiengängen sowie einer Vielzahl an langjährigen Mitarbeitern, verfügt HSM über einen idealen Mitarbeitermix. Insgesamt bildete das Unternehmen bis heute über 450 Personen aus – von denen heute noch viele davon im Unternehmen mitarbeiten.

Quelle: HSM GmbH + Co. KG