Streumaster Maschinenbau GmbH: Neuer Geschäftsführer in Egglkofen

Andreas Marquardt, 52 Jahre, ist seit Februar 2020 neuer Geschäftsführer der Streumaster Maschinenbau GmbH im bayerischen Egglkofen. Er folgt Didier Gutzwiller, der im vergangenen Jahr bei einem Unfall verstarb.

Die Streumaster Geschäftsführung besteht außer Marquardt noch aus Catherine Gutzwiller, die auch Eigentümerin der Unternehmung ist. Streumaster gehört zur familiengeführten französischen Gutzwiller Group mit insgesamt 120 Beschäftigten in den Bereichen Bodenstabilisierung, Recycling und Wegesanierung. Marquardt blickt auf 30 Jahre internationale Erfahrung in der Bau- und Zulieferindustrie zurück. In den letzten 20 Jahren war er in verschiedenen Funktionen für die Wirtgen Group tätig. Unter anderem hat er erfolgreich mit der Geschäftsführung von Wirtgen zusammengearbeitet, um das Geschäft in den spanisch-, portugiesisch- und französischsprachigen Märkten weiterzuentwickeln. Er war Ansprechpartner für internationale Großkunden und Baukonzerne in diesen Gebieten.

„Dank seiner internationalen, langjährigen Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und dem Aufbau strategischer Partnerschaften ist Andreas Marquardt eine große Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Streumaster Maschinenbau“, erklärt Catherine Gutzwiller. Andreas Marquardt machte folgenden Ausblick für die Zukunft deutlich: „Wir möchten in Zukunft unsere Systempartnerschaft mit Wirtgen noch professionalisieren und unsere Fertigungspalette weiter standardisieren, damit wir hier am Standort in Egglkofen noch konkurrenzfähiger werden. Des Weiteren ist eine umfassende Modernisierung unserer Produktpalette unser Ziel. Für mich geht dies einher mit mehr Investitionen zum Ausbau unserer Produktionsstätte hier in Egglkofen.“

Streumaster produziert mit über 90 Mitarbeitenden und einer hohen Fertigungstiefe in Egglkofen Bindemittelstreuer für den Straßenbau, die von Wirtgen als exklusiver Systempartner weltweit vertrieben werden.

Quelle: Wirtgen GmbH