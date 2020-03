Atlas Weyhausen präsentiert neuen Online-Konfigurator

Baumaschinenhersteller Atlas Weyhausen aus Wildeshausen bringt seinen neuen Online-Konfigurator auf den Markt. Mit dem modernen Tool lassen sich die Baumaschinen der Marke weycor ganz einfach selbst zusammenstellen.

Das Tool beinhaltet mögliche Optionen in der Konfiguration der Maschinen und erklärt den jeweiligen Nutzen für jeden Einsatzbereich. Erstellte Konfigurationen können gespeichert, geteilt und ausgedruckt werden. Jede individuelle Anfrage wird einfach über den Konfigurator an Atlas Weyhausen gesendet. Das Unternehmen leitet diese dann an den zuständigen Händler weiter. „Unser Konfigurator enthält die ganze Welt der weycor-Produkte auf einen Blick. Er kennt alle Zusammenhänge, jedes technische Detail und zeigt sofort unsere unverbindliche Preisempfehlung für die entsprechende Maschine“, erklärt Markus Niedermayer, Geschäftsführer der Atlas Weyhausen GmbH. Auf www.weycor.de ist der Konfigurator ab jetzt für jeden Interessierten verfügbar.

Kurzprofil

weycor by Atlas Weyhausen GmbH aus Wildeshausen entwickelt, baut und verkauft seit über 50 Jahren Radlader, Tandemwalzen und Walzenzüge. Die Baumaschinen werden insbesondere im Bauhauptgewerbe, in der Landwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau, Materialumschlag oder Recyclingbereich sowie auch in den Kommunen eingesetzt.

Quelle: Atlas Weyhausen GmbH