Neues Werk in Lanseria: Alpla Group baut Marktpräsenz in Südafrika aus

Produktionsstandort nahe Johannesburg bündelt Aktivitäten von fünf bestehenden Werken.

Die Alpla Group, internationaler Spezialist für Kunststoffverpackungen und Recycling, errichtet in der Provinz Gauteng ein Werk für die Fertigung nach modernen Produktionsstandards. Der Spatenstich erfolgte im Februar 2020, die Fertigstellung ist für Sommer 2021 geplant.

In den vergangenen fünf Jahren hat Alpla seine Marktpräsenz in Afrika mit Zukäufen und Kooperationen ausgebaut. Dazu gehörte insbesondere die Akquisition des afrikanischen Marktführers für PET-Preforms, PET-Flaschen und Verschlüssen, Boxmore Packaging, im Jahr 2017. Mit dem Bau eines neuen Produktionsstandorts in Südafrika schafft der Spezialist für Kunststoffverpackungen und Recycling nun die Basis für langfristiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der Region Subsahara-Afrika. Im Zuge einer Konsolidierung wird die Produktion fünf bestehender Werke in Harrismith, Denver, Isando, Kempton Park und Samrand in das neue Werk in Lanseria überführt.

Baubeginn für das neue Werk in Lanseria war im Februar 2020. Der Standort in einem aufstrebenden Gebiet nordwestlich von Johannesburg weist den Angaben nach eine hervorragende Infrastruktur auf. Die Konzentration auf ein Werk vereinfache und optimiere nicht nur Herstellungsprozesse, sondern trage auch erheblich zur Verbesserung von Logistik und Transport bei. Gefertigt würden wie bisher überwiegend Standardflaschenlösungen sowie Spezialverpackungen für die Lebensmittel-, Körperpflege-, Heimpflege-, Chemie-, Reinigungsmittel- und Pharmaindustrie. Zu den Kunden zählen international tätige Konzerne ebenso wie kleinere, lokale Unternehmen.

Quelle: Alpla Group