Kupfer: Der weltweite Verbrauch erhöhte sich um 0,5 Prozent

Die globale Kupferminenproduktion sank bis Ende November 2019 um 0,6 Prozent. Wie die IKB Deutsche Industriebank AG in ihrer neuesten Rohstoffpreis-Information weiter berichtet, reduzierte sich die Kapazitätsauslastung der Kupferminen um knapp ein Prozent.

Unverändert ist die geringere Erzeugung auf Chile, Indonesien sowie den Kongo zurückzuführen. Die Raffinadeproduktion fiel ebenfalls geringer aus (-0,5 %) bei einer nur um 3 % niedrigeren Kapazitätsauslastung. Der weltweite Verbrauch erhöhte sich um 0,5 %. Das Gesamtjahr dürfte ein Angebotsdefizit von rund 350.000 t aufweisen, bevor 2020 ein balancierter Markt erreicht werden wird. In China hat sich im Februar 2020 die Kapazitätsauslastung der Raffinadeproduktion auf 75 bis 80 % gegenüber 90 % im Januar 2020 reduziert. Dies trifft zunehmend die Abnehmer aus der Automobilindustrie und der Elektronik.

Kupferschrott: Für europäische Verarbeiter ist der Import aus UK weiter unklar

Die Kupfervorräte an der LME erhöhten sich geringfügig: Insgesamt betrugen diese Ende Februar 2020 rund 218.000 t. Die Lagerbestände an der SHFE stiegen im Umfeld des chinesischen Neujahrfest auf nun 310.000 t an. Die Bestände der Comex reduzierten sich bis Ende Februar 2020 auf unter 29.000 t. Ein Großteil der Volumina dient der Absicherung von Finanztransaktionen. Die weltweiten Vorräte reichen für den Bedarf von 8 Tagen. Falls es wie angekündigt zur kompletten Produktionsaufnahme zweier Minen in Indonesien kommt, bei welchen derzeit neue Volumina erschlossen werden, sollte sich die Versorgungslage dank der Kapazitätserweiterungen deutlich verbessern. Für europäische Verarbeiter von Kupferschrott ist der Import aus UK nach dem Brexit weiter unklar.

Der Kupferpreis bewegte sich im Verlauf des Februar 2020 zwischen 5.600 und 5.800 US-$/t. Die physische Nachfrage wird jedoch im Jahresverlauf weiter anziehen. Die angestrebte Energiewende in Europa treibt zusätzlich die Nachfrage an. Der Trend zur E-Mobility und ein vermehrter Elektronikeinsatz im Pkw – etwa für autonomes Fahren und Fahrerassistenzsysteme – induzieren ebenfalls eine höhere Nachfrage. Allerdings erhielt der Markt leichte Impulse von der investiven Nachfrage: Die Zahl der Handelskontrakte nahm im Februar 2020 um gut 8 % zu. Nachdem der Kupfermarkt 2019 ein hohes Angebotsdefizit aufwies, sieht IKB 2020 Chancen für einen ausgeglichen Markt. Bis Mitte 2020 wird ein Preisniveau von 5.900 US-$/t mit einer Bewegung in einem Band von 600 US-$ je t um diese Marke erwartet.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG