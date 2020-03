Kunststoffe sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken – sie stehen jedoch zunehmend in der Kritik. Der 9. infernum-Tag am 24. April an der FernUniversität in Hagen wirft einen aktuellen Blick auf das Thema.

Führende Experten diskutieren gemeinsam mit den Teilnehmenden der Veranstaltung das Potenzial von Kunststoffen für die Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft und zeigen mögliche Lösungsansätze auf. Außerdem wird das 20-jährige Bestehen des Weiterbildungsstudiengangs gefeiert.

Für das diesjährige Thema des infernum-Tags „Kunststoffe und Umwelt – Lösungsansätze für eine nachhaltigere Zukunft“ konnten mit Dr. Ingo Sartorius (PlasticsEurope Deutschland e. V.) und Jürgen Bertling (Fraunhofer Umsicht) zwei Referenten gewonnen werden, die die ambivalente Thematik aus unterschiedlichen Fachrichtungen kritisch betrachten. Die Teilnehmenden sind zur interdisziplinären Diskussion und einem angeregten Austausch über Kunststoffe und Umwelt eingeladen.

Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften

Bereits seit dem Jahr 2000 bietet die FernUniversität in Hagen in wissenschaftlicher Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (Umsicht) in Oberhausen und unter dem Dach der Fraunhofer Academy das weiterbildende Studium infernum (Interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften) an. Mit dem Fernstudiengang bündeln Fraunhofer und die FernUniversität aktuelles und praxisnahes Wissen aus den verschiedenen Gebieten der Umweltwissenschaften und gewährleisten den Transfer von theoretischem Wissen in die Praxis und umgekehrt.

Die UNESCO hat infernum bereits dreimal als offizielles Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Im Jahr 2014 wurde der Weiterbildungsstudiengang als „Ort des Fortschritts“ gewürdigt. Es folgte in den Jahren 2016 und 2018 die Auszeichnung als Netzwerk im UNESCO-Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Hiermit werden Kommunen, Netzwerke und Lernorte geehrt, die stabile Strukturen und eine Verstetigung ihrer nachhaltigen Bildungsaktivitäten erreicht haben – und damit als Pioniere des nachhaltigen gesellschaftlichen Wandels gelten.

infernum-Tag 2020: 24. April, 10 bis 13.30 Uhr, FernUniversität, Gebäude 2, Universitätsstr. 33, 58097 Hagen.

Eingeladen sind Interessierte aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung ebenso wie Absolventinnen und Absolventen, Lehrende, Studierende, Kooperationspartner sowie Vertreter der Medien. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 31. März erforderlich, die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Für Studierende im Weiterbildungsstudiengang infernum ist die Teilnahme kostenfrei.

Quelle: Fraunhofer Umsicht