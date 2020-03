Hoher Besuch im RückBauZentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte

Hellmann Process Management GmbH & Co. KG (hpm), der Zweckverband Abfallwirtschaft Celle und die Lebenshilfe Celle gGmbH haben 2016 mit der Eröffnung des RückBauZentrums (RBZ) einen neuen Meilenstein in der über 25jährigen Kooperation gesetzt. Davon konnte sich Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies bei einem Besuch vor Ort überzeugen.

Die Kombination aus manueller Demontage und hochwertiger Recyclingtechnologie sichert wertvolle Sekundärrohstoffe und schont so die natürlichen Ressourcen. Das RBZ schafft 25 Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung aus den Celler Werkstätten der Lebenshilfe in einem arbeitsmarktnahen Umfeld. Sie erhalten damit mehr direkte Teilhabe am Arbeitsleben und werden in ihrer Gesamtpersönlichkeit gefördert. Durch den Standort in Celle wurden die Rückgabemöglichkeiten gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) zentralisiert und vereinfacht. Sowohl Bürger als auch Gewerbetreibende können mit der Rückgabe ihrer Altgeräte das wertvolle Projekt unterstützen und die Umwelt schonen.

Inklusion und Umweltschutz vereint

Umweltminister Olaf Lies zeigte sich beeindruckt von dem Projekt, das Inklusion und Umweltschutz vereint: „Ich halte die hier gelebte Kombination aus sozialer Verantwortung und Umweltschutz für ein nachhaltiges Projekt, das Schule machen sollte. Die im RückBauZentrum durchgeführte manuelle Demontage von Elektroaltgeräten ist ein guter Beitrag für die Kreislaufwirtschaft und das schont unsere sich verknappenden Ressourcen.“

„Als Umweltdienstleister ist es unser Bestreben, nachhaltige Entsorgungskonzepte anzubieten. Durch die manuelle Demontage gewinnen wir wichtige Sekundärrohstoffe, die für die Neuproduktion dringend benötigt werden. Zudem sehen wir es als unsere Verantwortung, dass gemeinnützige Einrichtungen bei der kommunalen Entsorgungswirtschaft eine wichtige Rolle spielen sollten“, erläutert André Pohl, Geschäftsführer hpm. „Am Beispiel Celle wird eindrucksvoll dokumentiert, wie unter wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten, verantwortungsvolles und nachhaltiges Recycling funktionieren kann.“

Quelle: Hellmann Process Management GmbH & Co. KG