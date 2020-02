Renault Trucks liefert 20 Elektro-Lkw an Brauerei in der Schweiz

Mit der Unterzeichnung eines Vertrags mit der Carlsberg Gruppe über die Lieferung von 20 D Wide Z.E. 26-Tonnern meistert Renault Trucks eine wichtige Etappe auf dem Weg zum Wandel des Stadtverkehrs. Die 100 Prozent elektrisch angetriebenen Fahrzeuge, die im Laufe dieses Jahres geliefert werden, werden für die Brauerei Feldschlösschen, den schweizerischen Standort der Unternehmensgruppe, eingesetzt.

Renault Trucks ist davon überzeugt, dass der Stadtverkehr nachhaltiger gestaltet werden muss und eine wichtige Säule dieses Vorhabens ist Elektromobilität. Hierdurch kann die Lebensqualität in den Innenstädten verbessert und der weltweite Anstieg der CO2-Emissionen begrenzt werden. Der Hersteller leitet entscheidende Schritte in diese Richtung ein und gibt die Unterzeichnung eines Vertrags mit der Carlsberg Gruppe über die Lieferung von 20 Lkw des Typs D Wide Z.E. an die schweizerische Brauerei Feldschlösschen bekannt.

Bruno Blin, Präsident von Renault Trucks, erklärt: „Es handelt sich um den ersten Vertrag in vergleichbarer Größenordnung in Europa. Für unsere Kunden ist dieser Vertrag die Bestätigung, dass sich der Wandel des Transportsektors vollzieht und er zeugt von einer industriellen und kommerziellen Wirklichkeit: Die elektrischen Lkw von Renault Trucks verlassen unser Werk und werden in ein paar Wochen auf den Straßen Europas unterwegs sein.“

Zwanzig der 26-Tonner des Typs D Wide Z.E. von Renault Trucks werden täglich zwischen 100 und 200 Kilometer zurücklegen, um die Schweizer Kunden der Brauerei Feldschlösschen von den 15 Logistikzentren der Brauerei aus zu beliefern. Das Feldschlösschen, Standort der Carlsberg Gruppe, setzt sich für eine emissionsfreie Logistik ein und verfügt hauptsächlich über Produktionsstätten, die an das Eisenbahnnetz angeschlossen sind.

Mit einem vollständigen Produktportfolio elektrischer Lkw von 3,1 bis 26 Tonnen bedient Renault Trucks den sofortigen sowie den zukünftigen Bedarf von Unternehmern, die im innerstädtischen Bereich aktiv sind. Die Fahrzeuge sind dem Hersteller zufolge perfekt für Entsorgungs- oder Lieferfahrten geeignet und ermöglichen geräuscharme Fahrten außerhalb der Stoßzeiten, wodurch das Lebensumfeld der Anwohner verbessert werden kann. Die Renault Trucks des Typs D und D Wide Z.E. werden im Werk des Lkw-Bauers in Blainville-sur-Orne (Calvados) hergestellt.

Technische Eigenschaften der Renault Trucks D Wide Z.E.

Zulässiges Gesamtgewicht: 26 Tonnen

Verfügbarer Radstand: 3.900 mm

Zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 370 kW (Dauerleistung: 260 kW)

Maximales Drehmoment der elektrischen Motoren: 850 Nm

Maximales Achsdrehmoment: 28 kNm

Zweigang-Getriebe

Energiespeicher: Lithium-Ionen-Akku, 200 kWh

Reichweite: bis zu 200 km

Quelle: Renault Trucks