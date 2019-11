Fachtagung Abbruch am 28. Februar 2020 in Berlin – Der Jahrestreff der Branche

Ranga Yogeshwar hält Keynote – Hochkarätige Fachreferenten informieren zu aktuellen Fachthemen rund um den Abbruch – Begleitende Fachausstellung mit großer Bandbreite an Produkten – Dialogabend zum Netzwerkaustausch.

Am 28. Februar 2020 veranstaltet der Deutsche Abbruchverband e.V. (DA) die Fachtagung Abbruch 2020 erneut in der Station-Berlin, Luckenwalder Straße in Berlin. Dieses Industriedenkmal, ein alter Postbahnhof, passt mit seinem rustikalen Charme ganz besonders gut zur Abbruchbranche. In diesem Jahr waren über 1.000 Teilnehmer aus 13 Ländern und 116 Aussteller zu dem Jahrestreff der europäischen Akteure für Abbruch und Rückbau gekommen, sodass die Erwartungen und die Freude auf die Veranstaltung für 2020 hoch sind.

Vortragsprogramm

Ranga Yogeshwar, der bekannte Wissenschaftsjournalist und Physiker, hält die Keynote zum Thema „Mensch & Maschine – wer programmiert wen?“. Er wird darin seine These beleuchten, dass „wir in den nächsten zehn Jahren sehr stark mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz konfrontiert werden. Sie wird viele Bereiche unseres Lebens fundamental verändern. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit wir diesen neuen intelligenten Systemen vertrauen können: „Wieviel Verantwortung geben wir ab?“ Ein sicherlich spannender, thematisch bewusst branchenfremder Gedankenausblick in die Zukunft, der uns aber alle angeht.

Anschließend stehen 15 weitere Fachvorträge auf dem Programm über aktuelle und interessante Themen rund um den Abbruch. Die ausgewiesenen Experten werden in ihren Vorträgen viele praxisorientierte Informationen zu interessanten Baustellenberichten geben sowie zum Umgang mit Schadstoffen, Recyclingbaustoffen und rechtlichen Vorgaben. So wird in diesem Jahr unter anderem über „Herausforderung innerstädtischer Rückbau – Justizzentrum Bochum weicht schillerndem Neubau“ informiert, genauso wie über „Bewertung von Mineralwolle auf ihre Kanzerogenität … ein deutscher Holzweg?“ aufgeklärt.

Weitere interessante Vorträge wie „Selektiver Teilrückbau in einem Chemiepark im laufenden Betrieb – Komplexe Risikoplanung“ oder „Sprengung der Morandi Brücke in Genua, Italien“ tragen zum bewährten Themenmix ebenso bei wie diverse andere Fachvorträge, wie zum Beispiel „Baustellenkommunikation in erschütterungsreichen Zeiten – Frühzeitiges Einbinden der Anlieger“ und viele mehr. Da die Anzahl der internationalen Besucher auch stetig wächst, werden wieder Simultanübersetzungen ins Englische, Italienische und Französische angeboten werden.

Fachausstellung

Über 80 Aussteller mit über 700 Quadratmeter Fläche sind bereits registriert. Die aktuelle Ausstellerliste kann auf der Veranstaltungswebseite eingesehen werden und die Registrierungen als Aussteller sind noch bis zum 27. Dezember 2019 möglich.

Dialogabend

Der Dialogabend wird wie dieses Jahr auch in der Station-Berlin stattfinden, sodass die Ausstellung parallel zum Dialogabend weiter geöffnet bleiben wird. Das verbessert die Austausch- und Informationsmöglichkeiten für beide Seiten – Teilnehmer und Aussteller – und ermöglicht vielfältige Netzwerkchancen.

Programm und Anmeldung

Auf der Veranstaltungswebseite kann das Programm der Fachtagung Abbruch eingesehen werden. Dort sind auch weitere Informationen und Details zur Veranstaltung zu finden. Die ausschließliche Online-Anmeldung zur Teilnahme ist noch bis zum 14. Januar 2020 möglich.

Quelle: Deutscher Abbruchverband e.V. (DA)