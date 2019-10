Erdwich to go: Recyclingexperte präsentiert neue Homepage

Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit, Professionalität und ein Höchstmaß an Praxisbezug sind die Werte, die die Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH in allen Unternehmensbereichen als Leitmotive umsetzt. Um die Philosophie auch den Nutzern der Firmenhomepage visuell näher zu bringen, wurde diese inhaltlich komplett überarbeitet und mit einem neuen modernen Layout versehen.

Für ein optimales Surferlebnis auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets wurde die Homepage darüber hinaus unter Beachtung der aktuell höchsten Standards des responsive Webdesigns programmiert und neu gestaltet. Durch die verschlankte Navigation wurde die Übersichtlichkeit deutlich erhöht und ein schneller Zugriff auf alle Themenbereiche von A wie Anfragen bis Z wie Zerkleinerungstechnik ermöglicht.

„Neben einem modernen Design stand vor allem die Anpassung der Benutzeroberfläche und der Navigation an die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden und Interessenten im Fokus der Neugestaltung“, erklärt Harald Erdwich, Geschäftsführer des bayerischen Unternehmens. „Unsere Zielsetzung war dabei, der Vielfalt und Komplexität unserer Maschinen und Anlagen auch auf unserem Internetauftritt gerecht zu werden.“ Mit der komplett neu gestalteten Homepage, die einen übersichtlichen Zugang zu allen relevanten Themen bietet, ist dies sehr gut gelungen. Die überabeitete Navigation erlaubt einen direkten Zugriff auf alle wichtigen Bereiche wie Produkt- und Dienstleistungsübersicht, aber auch Informationen zu Messeteilnahmen oder Neuigkeiten aus der Zerkleinerungs- und Recyclingbranche haben ihren Platz gefunden. Interessierte Besucher können sich dabei auch über Kernkompetenzen und Ziele der Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH sowie die über 30-jährige Historie des international tätigen Familienunternehmens informieren.

Information auf allen Endgeräten dank responsive Design



Um den Ansprüchen und Bedürfnissen aller Homepagebesucher gerecht zu werden und ein optimales und eindrucksvolles Surferlebnis bieten zu können, wurde die Internet-Präsenz komplett überarbeitet. Durch das moderne responsive Design gemäß den höchsten aktuell gültigen Standards kann der Zugriff mit allen Endgeräten erfolgen, da sich die Website automatisch an das genutzte Device einstellt. „Im Vorfeld der Überarbeitung der Homepage haben wir uns intensiv mit dem Nutzerverhalten auf unserer Website auseinander gesetzt und uns mit dem allgemeinen und speziellen Surfverhalten unserer Kunden beschäftigt“, berichtet Erdwich. „Dabei haben wir festgestellt, dass für die Information to go häufig smart devices genutzt wurden, komplexe Produkt- oder Projektanfragen wurden aber in erster Linie via PC getätigt. Das überarbeitete Design in Kombination mit der responsiven Technologie bietet unseren Kunden nun einen optimalen Service, unabhängig von Gerät und Zugang“. Durch neue ausdrucksstarke Bilder und Visualisierungen erhält der Nutzer einen detaillierten Einblick in das Portfolio von Erdwich und gewinnt eine Vorstellung über die breite Palette an Einsatzgebieten. Die Aktualisierung der Navigation bedeutete außerdem eine deutliche Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit. „Die Weiterentwicklung und der Relaunch unserer Homepage ist nur ein Baustein der Zukunftsstrategie“, versichert Erdwich und ergänzt: „ Wir sind ein Teil der Recyclingbranche und sehen es als unsere Aufgabe an, aktuelle Trends und Entwicklungen vorherzusehen und uns aktiv in deren Umsetzung einzubringen.“

Weitere Informationen auf der neuen Homepage unter: www.erdwich.com

Quelle: ABOPR Pressedienst B.V. / Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH