29. PTS Streicherei Symposium, 3. bis 4. September 2019 in München

Nachhaltige Verpackungen, gedruckte Elektronik und neuartige Barrieren sind die Themen der Fachtagung.

„Veredelt – Smart – Bio“ ist das Motto für das 29. PTS Streicherei Symposium vom 3. bis 4. September 2019 in München. Das diesjährige Programm bietet viel Erkenntnis- als auch Innovationspotenzial, in dem Experten und Referenten aus Industrie und Wissenschaft über Trends und Entwicklung in der sich wandelnden Branche berichten.

Das PTS Streicherei Symposium 2019 der Papiertechnischen Stiftung (PTS) wird in diesem Jahr bereits zum 29. Mal stattfinden. Als eine der größten internationalen Veranstaltungen dieser Art befasst sich das Symposium in diesem Jahr mit biobasierten, nachhaltigen und funktionellen Beschichtungen im Verpackungssektor.

Die diesjährigen Keynotes von Eveline Lemke (Thinking Circular), Arne Kant (Pöyry Management Consulting GmbH) und Dr. Andreas Schütte (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.) blicken mit ihren Vorträgen übergeordnet aus ökonomischer, ökologisch- sozialer und politischer Sichtweise auf die sich wandelnde Branche und greifen das Motto der Veranstaltung in ausgezeichneter Weise auf.

Den Symposiums-Teilnehmern bietet sich umfassender Überblick, aber auch ein profunder Einblick in die neuesten Erkenntnisse aus Forschung und industrieller Praxis. Namhafte Experten aus Industrie und Wissenschaft freuen sich, die neuesten Innovationen aus ihrem Bereich zu präsentieren und mit den Teilnehmern zu diskutieren.

Unter anderen folgende Vorträge werden erwartet:

„Der Weg zur nachhaltigen Verpackung“ – Peter Désilets, Pacoon

„Anwendung von Naturstoffen in Barrierestrichen für Verpackungspapiere“ – Samir Kopacic, TU Graz

„Fortschritte bei Anwendungen von gedruckter Elektronik auf Papiersubstraten“ – Prof. Dr. Rodrigo Martins, Universität Lissabon

„Neuartige Barrieren für flexible Verpackungen“ – Laura Crowther-Alwyn, CTP Centre Technique du papier

Die begleitende Fachausstellung mit führenden Zulieferern aus dem Chemie- und Maschinensektor bietet eine gute Gelegenheit, sich über Innovationen und Lösungsansätze zu informieren. Die bisherigen europaweiten Teilnehmeranmeldungen zeigen eine gute Mischung verschiedener Branchenzweige, wobei vor allem die Papier und Kartonhersteller stark vertreten sind. Somit ist eine ideale Basis für den Netzwerk-Ausbau geschaffen, und es können in einer kommunikativen Atmosphäre wertvolle Kontakte mit den Experten der Branche geknüpft werden.

Zusätzlich wartet die Veranstaltung in dieser Ausgabe mit einem speziellen U35-Ticket-Angebot auf, um dem Fachkräfte-Nachwuchs, sowie Quer- oder Neueinsteigern unter 35 Jahren einen lukrativen Zugang zur Veranstaltung mit all ihren Vorteilen zu bieten. Am Ende des ersten Symposium-Tages bildet das Rahmenprogramm, mit Gala Dinner und musikalischem Highlight durch Gesangs-Newcomerin Amy Warning, einen unterhaltsamen Abschluss.

Quelle: Papiertechnische Stiftung (PTS)