Acuroc Solutions GmbH zum 10. Mal in Folge „Top Consultant“

Als eine von zwei Unternehmensberatungen in Deutschland erhielt die Acuroc Solutions GmbH aus Idstein zum zehnten Mal in Folge die begehrte Auszeichnung „Top Consultant“. Den Preis übergab Bundespräsident a. D. Christian Wulff im Rahmen der feierlichen Preisverleihung am 28. Juni 2019 auf dem 6. Deutschen Mittelstands-Summit in Frankfurt am Main.

„Zehn Jahre gehören wir nun schon zu den Ausgezeichneten – und sind überwältigt von dem positiven Feedback. Die erneute Top-Consultant-Auszeichnung zeigt, wie stark wir unsere Kunden und ihre Bedürfnisse im Fokus haben. Dabei stehen für uns der Erfolg unserer Kunden und die Nachhaltigkeit unserer Herangehensweise im Vordergrund. Gleichzeitig stellen wir uns flexibel auf die Anforderungen des digitalen Wandels ein“, erklärt Dr. Consuela Utsch, Geschäftsführerin der Acuroc Solutions GmbH und AQRO GmbH. „Darüber hinaus spornt uns die Auszeichnung an, auch zukünftig unsere Beratungsqualität weiter zu perfektionieren.“ Die Ehrung dient vor allem mittelständischen Unternehmen als Navigationshilfe bei der Suche nach dem passenden Berater. Grundlage für die Auszeichnung bildet eine Befragung von Referenzkunden auf wissenschaftlicher Basis.

Pragmatismus gepaart mit Ehrlichkeit

Utsch: „Im heutigen digitalen Zeitalter ist es von großer Wichtigkeit, die Nachhaltigkeit von Veränderungen erfolgreich ins Unternehmen zu integrieren. Dabei schätzen Kunden vor allem unsere Ehrlichkeit und pragmatische Herangehensweise. Wir kennen die Probleme der Unternehmen nur zu gut und verstehen uns als echter Partner. Hier setzt das Top-Consultant-Siegel an und zeichnet jene Berater aus, die bei ihren Kunden nachweislich hervorragende Arbeit leisten. Dass wir diese Ehrung nun schon zum zehnten Mal in Folge erhalten, freut uns daher umso mehr.“

Seit über 25 Jahren berät die Acuroc Solutions GmbH national und international tätige mittelständische Unternehmen und die Großindustrie. Dabei versteht sie sich als Schnittstelle zwischen der Geschäftsführung und der IT-Abteilungsleitung des jeweiligen Unternehmens. Mit der eigens entwickelten Methode AQRO legt Acuroc Solutions besonderen Wert auf die Einbindung der Mitarbeiter und des mittleren Managements in alle Veränderungsprozesse.

Wissenschaftliche Ergebnisse

Im Auftrag der compamedia GmbH befragte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung, kurz WGMB, Referenzkunden der teilnehmenden Beratungsunternehmen. Dabei wird das Top-Consultant-Siegel nur dann verliehen, wenn das Beratungsunternehmen ein sehr gutes oder gutes Ergebnis erzielt. Die Auszeichnung erfolgt in den Kategorien Personal-, Management-, IT- und technische Beratung sowie Organisationsentwicklung. Die Acuroc Solutions GmbH erhielt den Preis in den Kategorien „Top IT Berater“ und „Top Managementberater“ und war an zweiter Stelle im Ranking.

Quelle: Acuroc Solutions GmbH