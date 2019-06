SAM-Seminare: „Abfall als Gefahrgut“ und „Entsorgung von Bauabfällen“

Interessierte können sich noch zu beiden Seminaren im August und September anmelden.

Im SAM-Seminar „Abfall als Gefahrgut“ am 14. August 2019 in Mainz wird unter anderem aufgezeigt, wann Abfälle als Gefahr- gut einzustufen und zu transportieren sind und was das ADR (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) unter welchen Bedingungen zulässt.

Am 4. September 2019, findet der „Klassiker“ unter den SAM-Seminaren statt. In Kooperation mit der Handwerkskammer der Pfalz sowie dem Deutschen Abbruchverband e. V. präsentiert die SAM „Entsorgung von Bauabfällen“. Konkret wird auf die aktuelle Deponiesituation, den Einsatz von Verbundstoffen sowie die Gewerbeabfallverordnung eingegangen.

Quelle: SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft