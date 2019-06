Wacker Neuson erweitert Möglichkeiten zur emissionsfreien Verdichtung

Neu im Programm sind der Akkustampfer AS60e, die Akkuplatte AP2560e sowie ein tragbares Hochfrequenz-Innenrüttlersystem, bei dem der Akku in einen Rucksack integriert wurde. So werden nun drei Stampfer, drei Vibrationsplatten und der Innenrüttler mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben, der modular in allen Geräten verwendet werden kann.

Ganz gleich ob Asphaltverdichtung, Bodenverdichtung im Grabenbau, beim Einrütteln von Pflaster oder sogar der Verdichtung von Beton mit Innenrüttlern: Dank des flexiblen Konzepts eines leistungsstarken Wechselakkus können Anwender aus dem Tief- und Straßenbau, dem Garten- und Landschaftsbau, Kommunen oder auch Betonspezialisten im Hochbau nun ohne größere Unterbrechungen eine breite Palette an Lösungen von Wacker Neuson zum emissionsfreien Verdichten nutzen.

„Nachdem wir vor knapp 90 Jahren den ersten Vibrationsstampfer auf den Markt gebracht haben, läuten wir nun mit der aktuellen Generation an Akkustampfern ein neues Zeitalter in der Verdichtung ein. Es ist uns gelungen, neue Technologie mit bewährter Qualität zu kombinieren und die Arbeit für den Anwender deutlich komfortabler zu gestalten“, sagt Stefan Pfetsch, Geschäftsführer Wacker Neuson Produktion GmbH.

Die Basis ist ein hochmoderner Lithium-Ionen-Akku, der speziell für den harten Arbeitseinsatz am Bau konzipiert wurde und ausreichend Energie für alle Arbeiten liefert, die an einem durchschnittlichen Arbeitstag für ein Gerät anfallen. Zwei Modelle des Wechselakkus mit unterschiedlicher Leistung – BP1000 und BP1400 – bilden das Herzstück für mittlerweile sieben Geräte und können im Handumdrehen gewechselt werden, sodass der Bediener den entladenen Akku innerhalb weniger Sekunden gegen einen geladenen austauschen kann. Ob Innenrüttler IEe, Vibrationsplatten AP2560e, AP1840e oder AP1850e sowie die Akkustampfer AS30e, AS50e und AS60e: Sie alle sind dank des modularen Systems mit Wechselakku jederzeit einsatzbereit.

ACBe / IEe: Betonverdichtung mit Tragekomfort

Wer gerne wandert oder in den Bergen unterwegs ist, weiß die Qualität eines guten Rucksacks zu schätzen. Gemeinsam mit einem führenden Hersteller von Rucksäcken hat Wacker Neuson für Anwender im Hochbau ein ergonomisches und rückenschonendes Tragesystem für den Akku eines tragbaren zero emission Innenrüttlers mit Elektromotor entwickelt. Auf diese Weise ist unabhängiges und kabelloses Arbeiten möglich: Es entstehen keine Stolperfallen durch Kabelverbindungen zwischen externem Umformer sowie Stromverteiler und Innenrüttler. Auch der Aufwand für das Versetzen des Umformers bei einem Wechsel des Einsatzortes entfällt. Der Innenrüttler mit Akku-Rucksack wird zur Markteinführung im Herbst 2019 in zwei Standardschlauchlängen (1,5 und 3 Meter) und mit Rüttelflaschen in drei verschiedenen Durchmessern (38, 45 und 58 Millimeter) erhältlich sein.

Akkustampfer AS60e erweitert Stampfer-Duo mit Elektromotor

Für Einsätze im Graben, innerhalb von Gebäuden und in lärmberuhigten Zonen wurde die Palette der Vibrationsstampfer um den AS60e auf insgesamt drei Stampfer mit Elektromotor erweitert: Das kleinere Modell AS30e ist ein Spezialstampfer für die Verdichtung von Rohrzwickeln, während der größere Stampfer AS50e ebenso wie der neue AS60e für sämtliche klassischen Stampfer-Arbeiten eingesetzt wird. Die Verdichtungsleistung entspricht jeweils den Benzinstampfern der gleichen Größenklasse. Aufgrund der Emissionsfreiheit sind strenge Auflagen, beispielsweise für innerstädtische Baustellen oder Arbeiten in Gräben, kein Thema. Ein zusätzlicher Vorteil sind die niedrigen Betriebskosten: Durch den Antrieb mit Strom statt Benzin lassen sich rund 55 Prozent der Energiekosten einsparen. Hinzu kommt, dass der Motor komplett wartungsfrei ist und alle typischen Wartungsaufwände konventioneller Stampfer, beispielsweise am Vergaser, beim Akkustampfer nicht anfallen.

Akkuplatte 2560e

Nachdem Wacker Neuson im Jahr 2018 die zero emission Reihe um die vorwärtslaufenden akkubetriebenen Vibrationsplatten AP1840e und AP1850e erweitert hat, folgt nun das Modell AP2560e. Mit einer Arbeitsbreite von 600 Millimetern ist sie die Spezialistin für das Einrütteln von Verbundsteinpflaster, kann aber genauso für klassische Verdichtungsarbeiten auf granularen Böden eingesetzt werden. Darüber hinaus erleichtert sie auch Arbeiten im Innenraum und weiteren emissionssensiblen Bereichen wie im Graben und Verbau. Auch für den Einsatz in Wasserschutzgebieten eignet sich die akkubetriebene Platte, da hier keine Verbrennungsmotoren verwendet werden dürfen.

Fit für die Zukunft

Elektroantriebe werden in der Bauwirtschaft immer wichtiger. Wacker Neuson bietet schon heute mit der zero emission Serie ein umfassendes Sortiment an elektrisch betriebenen Maschinen und Geräten an, mit denen eine ganze Baustelle emissionsfrei betrieben werden kann, darunter Radlader, Ketten- und Raddumper sowie Minibagger.

Quelle: Wacker Neuson