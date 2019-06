Patrick Hasenkamp als Präsident von Municipal Waste Europe bestätigt

Der Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Patrick Hasenkamp, wurde einstimmig im Amt des Präsidenten des europäischen Dachverbands Municipal Waste Europe (MWE) bestätigt.

Patrick Hasenkamp, der bereits seit 2015 als MWE-Vizepräsident tätig ist, dazu: „Umweltpolitik kennt keine Grenzen. Die neue Kunststoffrichtlinie und das Kreislaufpaket stellen alle EU-Staaten gleichermaßen vor Herausforderungen. Höhere Recyclingquoten, das Verbot von Einwegplastik sowie eine einheitliche europaweite Methodik zur Berechnung der Quoten sind nur einige der vielen ambitionierten Zielvorgaben der EU. Der europaweite Austausch im Verband ist unerlässlich, um die richtigen Impulse für eine bürgerfreundliche und nachhaltige Kreislaufwirtschaft in ganz Europa zu setzen.“

MWE ist ein Dachverband, der die Interessen kommunaler Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebe in Europa vertritt. Der Verband begleitet sowohl die ordnungspolitische als auch die umweltpolitische Diskussion in Bezug auf die europäische Kreislaufwirtschaft in Brüssel. Seine Mitglieder sind 18 Kommunalverbände und kommunalwirtschaftliche Verbände aus 16 Staaten aus der gesamten Bandbreite der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, die Dienstleister für mehr als 45 Prozent der Bevölkerung Europas sind. Neben MWE ist der VKU in zwei weiteren EU-Dachverbänden Mitglied, dem europäischen Verband der öffentlichen Arbeitgeber und Unternehmen (CEEP) und dem europäischen Verband der lokalen und regionalen Energieversorger (CEDEC).

Quelle: VKU