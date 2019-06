Der Weg in die Zukunft: Von der Entsorgungswirtschaft zur Circular Economy

Podiumsdiskussion des WFZruhr am 3. Juli 2019 in Iserlohn.

Ist der Hersteller der bessere Recycler und was passiert mit PreZero, Lidl und Kaufland in der Kreislaufwirtschaft? Sind der Handel und die Produzenten auf dem Weg in die Wertschöpfungskette der Abfallbehandlung?

Zu diesen Fragestellungen organisiert das WFZruhr am 3. Juli 2019 in Iserlohn eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion. Diskutieren Sie zusammen mit fünf Vertretern aus Kreislaufwirtschaft, Industrie und dem Handel, moderiert von Katja Leistenschneider, über neue Entsorgungswege, über Handelsunternehmen, die Wertstoffkreisläufe in Eigenregie schließen und künftige Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft.

Referenten sind:

Thomas Fetting (Wilo, Dortmund),

Stephan Garvs (PreZero, Porta-Westfalica),

Jochen Hoffmeister (Prognos, Düsseldorf),

Ernst-Peter Rahlenbeck (Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft, Iserlohn) und

Herwart Wilms (Remondis, Lünen).

Termin: 3. Juli 2019; Beginn 15:00 Uhr

Ort: SASE gGmbH, Max-Planck-Str. 11, 58638 Iserlohn

Teilnahme: Kostenfrei für alle Teilnehmer

Anmeldung (unbedingt erforderlich): becker@wfz-ruhr.de

Weitere Informationen und Programm: www.wfz-ruhr.de

Quelle: WFZruhr