TecPart-Forum der Kunststoffprodukte von Fachbesuchern überrannt

Das TecPart-Forum der Kunststoffprodukte, die Gemeinschaftsfläche für Kunststoffverarbeiter, Compoundeure und Recycler, startete seinen ersten Auftritt vom 21. bis 23. Mai 2019 in Stuttgart mit 30 Organisationen und damit doppelt so groß wie der letzte Gemeinschaftsstand auf der Fakuma.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen wie erste Reiseverbote und einer Behinderung durch die Unwetterlage am ersten Messetag erreichten zahlreiche prominente Abnehmer von Kunststoffprodukten aus dem Maschinenbau, der weißen Ware und dem gesamten Spektrum der Automobilindustrie die Stände der Kunststoffprodukte-Hersteller. Mit seiner prominenten Lage im Eingang Ost wurde das TecPart-Forum an den drei Messetagen von täglich rund 2.000 Besuchern durchströmt. Wie die Auswertung der Messe Stuttgart zeigt, waren rund 80 Prozent der Besucher aus dem Einkauf bzw. Entscheidungsträger.

Neben positiver Stimmung, die zu spontanen Neubuchungen für 2021 und gut gefüllten Kontaktordnern führte, gab es auch deutlich verhaltenere Stimmen von Ausstellern, deren Erwartungen nicht erfüllt wurden. So bietet die Anordnung der Stände nach der Befragung der Aussteller Verbesserungsmöglichkeiten, die bei einer Neuauflage in zwei Jahren umgesetzt werden sollen.

Der Großteil der meist mittelständischen Aussteller aus der Kunststoffverarbeitung will jedoch am Konzept des TecPart-Forums festhalten und die Erkenntnisse der Erstauflage in die Vorbereitung 2021 einarbeiten. So äußerte sich Andreas Schenk von der Gubesch Group lobend über die zwar wenigen, aber guten Kontakte, die jedoch mit echtem Interesse auf den Stand gekommen waren, und sprach sich schon heute für eine erneute Teilnahme an einem TecPart-Forum 2021 aus, das Kunststoffprodukte mit ihren Vorzügen nachhaltig in den Mittelpunkt einer Messepräsentation stellt.

„In diesem Punkt gibt es gute Ansätze“, so Michael Weigelt, Geschäftsführer von GKV/TecPart. „Wir sind derzeit mit allen relevanten Messegesellschaften im Gespräch, bei denen Kunststoffprodukte ausgestellt werden.“ Es wurde erkannt, dass mehr für diese „Kundengruppe“ getan werden muss, stellt Weigelt fest: „Die Erkenntnisse aus Stuttgart werden nicht erst 2021 bei der zweiten Auflage des Forums, sondern schon früher bei der Weiterentwicklung des Konzepts an anderer Stelle zu sehen sein. Erste Einblicke wird es bereits auf der GKV/TecPart-Jahrestagung am 19. September 2019 in Fellbach geben“, macht Weigelt neugierig.

Quelle: GKV/TecPart – Verband Technische Kunststoff-Produkte e.V.