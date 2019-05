Recycling Kontor startet Kooperation mit Kölner Startup Clover

Recycling Kontor hat einen Kooperationsvertrag mit der Clover Sustainability Services GmbH & Co. KG geschlossen. Clover ist ein Kölner Startup, das digitale Lösungen zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung und des Verpackungsgesetzes entwickelt und betreibt.

Nach der Einstellung des dualen Systems RKD Ende März führt Recycling Kontor-Geschäftsführer Dr. Florian Dühr den Ausbau der neuen Beratungs- und Digital-Strategie mit der Kooperation konsequent fort. Zukünftig werden die Unternehmen am Standort von Recycling Kontor in Köln zusammenarbeiten. Als neutraler Anbieter mit umfassendem Expertenwissen berät Recycling Kontor im Zuge seiner strategischen Neuausrichtung Unternehmen, die Verpackungen in Verkehr bringen. Dabei können Beratungskunden auch die Clover-Plattform (www.desk-auktion.de) nutzen, um Verpackungsmengen zu auktionieren.

Industrie und Handel – so die Angaben – profitieren bei der Verbesserung des Öko-Designs ihrer Verpackungen von den sich ergänzenden Kompetenzen der Partner. Bei der Bemessung der Recyclingfähigkeit eröffnet die Kooperation den Zugriff auf die Prozess- und Werkstoffkompetenz von Recycling Kontor und die (digitalen) Services des Clover-Verpackungslabors (www.oeko.design). Weiter ausgebaut wird auch das Angebot zur Entsorgung von Transportverpackungen. In diesem Bereich hat Recycling Kontor durch die Einführung einer operativen und für Kunden transparenten und fairen Entsorgung Maßstäbe gesetzt.

Dr. Florian Dühr, Geschäftsführer von Recycling Kontor: „Der Markt für Entsorgung und Recycling erlebt einen grundlegenden Wandel. Digitale Technologien und Services spielen dabei eine bedeutende Rolle, denn sie helfen, Kosten zu sparen und Prozesse effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Die Kooperation mit Clover versetzt uns noch besser in die Lage, technische Innovationen und digitale Services mit hoher Geschwindigkeit zu entwickeln und zur Marktreife zu führen.“

Stefan R. Munz, Gründer und Geschäftsführer von Clover: „Für uns war es wichtig, einen finanz- und vertriebsstarken Partner außerhalb der Dualen Systeme zu finden, der über Marktkenntnis und Verpackungswissen verfügt. Durch die Kooperation mit Recycling Kontor sind wir jetzt in der Lage, in unser Angebot zur Bestimmung und Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen zu investieren und unsere disruptiven, Blockchain-basierten Sortier- und Abrechnungssysteme weiterzuentwickeln.“

Am 10. September 2019 werden die Partner den 2. Kölner Verpackungstag (www.koelner-verpackungstag.de) zusammen ausrichten. Zu dem Expertentreffen, bei dem es um den Wandel der dualen Abfallwirtschaft geht, werden erneut über 100 Fachleute und Entscheider erwartet.

Quelle: Recycling Kontor