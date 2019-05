Stabwechsel: Michael Knobel ist neuer Vorsitzender des QRB

Die Mitglieder des Qualitätssicherungssystems Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg e.V. (QRB) haben Michael B. Knobel von der Knobel Asphalt-Kies-Beton GmbH und der Weinstetter Entsorgungsgesellschaft GmbH einstimmig zu ihrem neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Jan Herrmann vom IBE Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik GmbH in Langenbeutingen wurde als stellvertretender Vorsitzender und Walter Feeß von der Heinrich Feeß GmbH & Co. KG in Kirchheim unter Teck als weiteres Vorstandsmitglied des QRB bestätigt. Die Wahl erfolgte während der Mitgliederversammlung des QRB im Kompetenzzentrum Kreislaufwirtschaft K3 der Firma Feeß in Kirchheim/Teck.

Der neue Vorsitzende ist seit Jahren mit seinen Firmen Mitglied im Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg e.V. (ISTE) und im QRB und übt auch im ISTE verschiedene Ehrenämter aus. Knobel ist ebenfalls im Regionalvorstand des Deutschen Asphaltverbands (DAV) e.V. tätig.

Michael Knobel tritt die Nachfolge von Eberhard Ludwig an, der den QRB mit aufgebaut und das Amt des Vorsitzenden über vier Wahlperioden von insgesamt zwölf Jahren sehr erfolgreich ausgeübt hat. Eberhard Ludwig stellte sich nicht mehr zur Wahl, da er den Zeitpunkt für eine Verjüngung des Vorstands gekommen sah. „Wir danken Eberhard Ludwig herzlich für seinen engagierten Einsatz und werden ihn auf dem diesjährigen 22. Baustoff Recyclingtag des ISTE und QRB in Filderstadt am 9. Oktober 2019 offiziell verabschieden.“

Quelle: Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg e.V.