BIR: Tom Bird ist neuer Präsident des Welt-Recyclingverbandes

Bird tritt die Nachfolge von Ranjit Singh Baxi an, der gemäß Satzung nicht noch einmal wiedergewählt werden konnte.

Auf seiner Frühjahrstagung in Singapur wählte der Welt-Recyclingverband Bureau of International Recycling (BIR) den Chief Operating Officer der chinesischen Chiho Environmental Group, Thomas Bird, zum neuen BIR-Präsidenten.

Bird tritt die Nachfolge von Ranjit Singh Baxi an, der gemäß Satzung nicht noch einmal wiedergewählt werden konnte. Bird bringt in diese Position über 30jährige Erfahrung in Führungspositionen verschiedener internationaler Unternehmen ein. Im BIR bekleidete Bird bereits seit drei Jahren das Amt des Schatzmeisters und war Mitglied des Vorstands.

Quelle: bvse