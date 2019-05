Circular Economy im Donauraum: „Moveco“ stellt transnationale Strategie vor

Am 14. Mai 2019 veranstaltete das von der EU geförderte Projekt Moveco im Ars Electronica Center in Linz seine Abschlusskonferenz unter dem Motto „The Danube goes Circular“. Rund 70 Teilnehmer aus zehn Ländern des Donauraums nutzten die Gelegenheit, sich dort zum Thema Circular Economy auszutauschen.

Vorgestellt wurden Projektergebnisse von Moveco, darunter eine transnationale Strategie für Kreislaufwirtschaft im Donauraum und eine Wanderausstellung zu diesem Thema. Abschließend gaben die Projektpartner im Rahmen einer Preisverleihung die Gewinner des von Moveco ins Leben gerufenen „Innovation Award“ bekannt.

Innovationspreis für Produkte und Dienstleistungen

Mit dem Innovation Award verlieh das Projekt erstmals einen Innovationspreis für Produkte und Dienstleistungen aus der Kreislaufwirtschaft. Rund 65 Bewerbungen von kreativen, zukunftsorientierten Unternehmen aus den Projektpartnerländern Österreich, Deutschland, Slowenien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Bulgarien, Serbien und Rumänien gingen ein. Eine internationale Jury, bestehend aus Kreislaufwirtschaftsexperten aus den Projektpartnerländern, wählte 15 Finalisten aus, die im Rahmen der Konferenz vorgestellt wurden.

Die Projektpartner verliehen den Moveco Innovation Award an den Möbelproduzenten Donar d.o.o. (Slowenien) in der Kategorie „Circular design of the year“; die Online-Plattform Refurbed (Österreich), die gebrauchte Elektrogeräte in Stand setzt und mit Garantie weiterverkauft, erhielt den Preis für die „Circular innovation of the year“. Daneben überzeugten in der Kategorie „Product of the year 2019“ der Kosmetikhersteller Ponio (Slowakei) mit einem kompostierbaren Kosmetikbehälter, das Unternehmen Cupffee (Bulgarien) mit einem essbaren Kaffeebecher und das Unternehmen Lorenz GmbH & Co.KG (Deutschland) mit seinen kreislauffähigen und recycelbaren smarten Wasserzählern die internationale Jury.

Roadmaps für Kreislaufwirtschaft

Die transnationale Strategie zur Förderung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft in der Donauregion wurde von den Moveco-Partnern unter der Federführung des slowenischen Umweltministeriums erarbeitet und richtet sich an politische Entscheidungsträger. Sie soll durch neue zirkuläre Geschäftsmodelle zu intelligentem und nachhaltigem Wachstum in der Region beitragen, Arbeitsplätze schaffen und dabei helfen, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten zwischen den Ländern des Donauraums zu verringern.

Der thematische Schwerpunkt der Strategie liegt auf den drei Abfallströmen Elektroaltgeräte, Batterien und Akkumulatoren sowie Verpackungsabfälle und schlägt zugleich Maßnahmen und Handlungen für Abfallbehandler, Produzenten, private Haushalte und Verbraucher vor. Auf Grundlage dieser Strategie wurden auch Roadmaps mit konkreten Handlungsempfehlungen erstellt.

Die Kreislaufwirtschaftsexpertin Antonija Božič Cerar von der Industrie- und Handelskammer Slowenien, die das Moveco-Projekt leitet, zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen des Projekts: „Es war eine Freude, zu sehen, welche originellen und kreativen Geschäftsideen und Projekte von Unternehmen entwickelt wurden, um Ressourcen effizienter und nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft zu nutzen. Wir hoffen, dass sie anderen Unternehmen als Inspiration dienen, die darüber nachdenken, wie sie den Übergang von linearen zu zirkulären Produktionsmethoden angehen können, und dass sie auch helfen zu zeigen, dass dieser Übergang auch in der Praxis möglich ist.“

Am Rande der Veranstaltung bot sich den Besuchern zudem die Gelegenheit, im nahegelegenen TechCenter die Wanderausstellung zur Kreislaufwirtschaft zu besichtigen, welche anhand von konkreten Produkten aufzeigte, wie Unternehmen aus dem Donauraum auf konsequente Rohstoffverwertung setzen und somit die Vision einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft erfolgreich in die Tat umsetzen.

