Neuer Vorsitzender im bvse-Ausschuss Logistik und Technik

Anlässlich der diesjährigen Frühjahrssitzung des Ausschusses Logistik und Technik am 16. Mai 2019 fanden Neuwahlen statt.

Auf dem Gelände von Gastgeber Zeppelin Baumaschinen GmbH in Hamm wählten die Ausschussmitglieder Steffen Johner (Goa Gesellschaft im Ostalbkeis für Abfallbewirtschaftung mbH, Schwäbisch Gmünd) einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Er löst damit den bisherigen Amtsinhaber, Ralf Peveling, Geschäftsführer der Manfred Meyer GmbH + Co. KG in Hagen, ab.

Ralf Peveling gratulierte Steffen Johner zum neuen Amt und wünschte ihm ein „glückliches Händchen“ bei der Auswahl der vom Ausschuss zu bearbeitenden Themen, von denen letztendlich alle bvse-Mitglieder profitieren sollen.

Quelle: bvse