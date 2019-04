Online-Befragung zum Thema Fortbildungen im Berufswesen

Im März 2019 befragte Online-Blitzlicht Vertreter von Entsorgungsbetrieben danach, welchen Stellenwert Fortbildung in ihrem Betrieb hat. 59 Repräsentanten beteiligten sich an der Umfrage, wobei 85 Prozent davon Angehörige kommunaler Entsorger gewesen sind.

Neun von zehn Umfrageteilnehmern halten Fortbildungen für den beruflichen Erfolg sehr oder zumindest eher wichtig. Nur zehn Prozent stimmen dieser Aussage unter Einschränkungen zu. Fortbildungen sind den Umfrageergebnissen zufolge meist eine freiwillige Angelegenheit. Nur acht Prozent der Befragten erklärten, dass die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen in ihrem Betrieb uneingeschränkt verpflichtend sei. Dementsprechend selten ist es der Fall, dass die Einladung zu Fortbildungsmaßnahmen ausschließlich von Führungskräften ausgesprochen wird. Gut die Hälfte der Befragten erklärte, dass in ihren Betrieben das Weiterbildungsangebot sowohl aus freiwilligen als auch verpflichtenden Veranstaltungen bestehe.

Das Angebot hinkt der Nachfrage hinterher

Mitarbeiter, die sich weiterbilden möchten, sind bei der Suche nach Unterrichtsangeboten häufig auf sich allein gestellt. 38 Prozent der Umfrageteilnehmer meinten, dass sie selbst aktiv nach geeigneten Veranstaltungen suchen müssten. Mehr als jeder zweite gab an, sowohl selbst aktiv werden zu müssen als auch Angebote von Führungskräften zu erhalten.

Eine große Zahl der angebotenen Fortbildungen dient der Anpassung an betriebliche Erweiterungen oder hat den Charakter von Erhaltungsfortbildungen, die den Beschäftigten nach längerer Abwesenheit die Wiedereingliederung an ihrem Arbeitsplatz erleichtern sollen. Aufstiegsfortbildungen werden nicht so oft angeboten. Laut Angabe von 58 Prozent der Befragten finden in ihrem Unternehmen diesbezügliche Weiterbildungsmaßnahmen weniger als einmal pro Jahr oder seltener statt. Bei der Präsentation setzen die Veranstalter und Referenten meist auf klassische Formen wie Workshops, Seminare und Kurse. Moderne Angebote wie Webinare kommen dagegen nur selten zum Einsatz.

Fazit: Obwohl Fortbildungen mehrheitlich für wichtig erachtet werden, hinkt das Angebot der Nachfrage oft hinterher. Häufig bleibt es den Mitarbeitern überlassen, sich geeignete Veranstaltungen herauszusuchen. Dabei würden die Unternehmen von gut ausgebildeten Beschäftigten, deren Kenntnisse auf dem neuesten Stand sind, durchaus profitieren.

Quelle: Blitzlicht/kommunalwirtschaft.eu