Neue Sonderedition von Renault Trucks (be)schützt den Fahrer

Renault Trucks bietet deutschlandweit ab sofort das neue Sondermodell T High Edition Protect an. Die zweite Auflage der T High Edition stellt dabei besonders die Sicherheit des Fahrers in den Mittelpunkt.

Die Edition ist serienmäßig sowohl mit einer Alarmanlage als auch mit einem mechanischen Einbruchschutz und Verbundglas ausgerüstet. Zusätzlich sorgen ein 19-Zoll-Fernseher, ein neues Soundsystem sowie das jüngst präsentierte Infotainment-System Roadpad+ für außergewöhnliches Entertainment an Bord, wie es heißt.

Die High Edition Modelle von Renault Trucks stehen seit ihrer Vorstellung 2016 für höchsten Komfort und anspruchsvolles Design. Dies belegten auch die Prämierung „Winner“ beim German Design Award 2018 in der Kategorie „Transportation“ sowie der zweite Platz beim Young Professionals Truck Award 2017. Nun präsentiert Renault Trucks mit der T High Edition Protect einen würdigen Nachfolger der bereits jetzt schon legendären Sondermodell-Reihe.

Alarmanlage, Doorlock-Verriegelungssystem

Einmalig an dieser Sonderedition mit dem Zusatz Protect ist den Angaben nach die besondere Ausrichtung auf die Sicherheit des Fahrers. Um ihm gerade bei Nacht oder an abgelegenen Parkplätzen einen sicheren Ruheplatz zu bieten, ist in dieser Sonderserie serienmäßig eine Alarmanlage eingebaut, die vor dem unerlaubten Betreten der Kabine warnt und sich optional auch auf den Laderaum erweiterten lässt. Darüber hinaus befindet sich an den Innenseiten der Türen das Doorlock-Verriegelungssystem, das mechanisch vor dem Aufbrechen der Türen schützt. Gemeinsam mit den Scheiben aus besonders dickem Verbundglas macht es laut Renault Trucks die T High Edition Protect zu einer regelrechten Festung und gibt dem Fahrer so ein Gefühl von Sicherheit.

Aber auch dem Komfort an Bord wurde „große Aufmerksamkeit“ gewidmet: Die hochwertige Premiumausstattung sorgt mit schwarzen Recaro-Ledersitzen und einem ebenfalls schwarzen Lederlenkrad für ein geschmackvolles Ambiente im Innenraum. Das extra für die Fernverkehrsbaureihe T entwickelte Soundsystem (D-Box) sowie das 2018 neu vorgestellte Infotainment-System Roadpad+ sorgen gemeinsam mit dem serienmäßig eingebauten 19-Zoll-Fernseher für entspannte Pausen.

Sportlich und im eleganten Design

Die Sonderedition zeigt sich auch außen im sportlichen und eleganten Design, wahlweise in den Farben Weiß oder Graumetallic. Tiefschwarze Akzente betonen zudem die unverwechselbare Formgebung der Fernverkehrsbaureihe T. Dieser Effekt wird durch die hell hervorgehobene Frontpartie unterhalb des Kühlergrills zusätzlich unterstrichen.

Die Renault Trucks T High Edition Protect ist mit einem 13-Liter-Motor mit wahlweise 440, 480 oder 520 PS und dem automatisierten Optidriver-Getriebe sowie einem ebenen Fahrerhausboden ausgestattet und vereint so Sicherheit, Kabinenkomfort und Leistung. Überdies bietet Renault Trucks für dieses Fahrzeug eine dreijährige Vollgarantie.

Quelle: Renault Trucks