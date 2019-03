Wie im Markt für Hartplastikverpackungen Wettbewerbsvorteile erlangt werden

Anpassung der Verpackung an Spezifikationen der Endverbraucher wird neue Wachstumschancen eröffnen, findet Frost & Sullivan heraus.

Rasante Urbanisierung, steigende Kunststoffproduktion, Technologieentwicklungen, die intelligente Hartverpackungen vorantreiben, und die zunehmende Anwendung in Endverbraucherbranchen wie Lebensmittel & Getränke und Pharma haben dafür gesorgt, dass der globale Markt für Hartplastikverpackungen in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Frost & Sullivan prognostiziert, dass der Markt bis 2022 einen Wert von 166,63 Milliarden US-Dollar erreichen wird und zwischen 2017 und 2022 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,2 Prozent wächst.

Mit einem Umsatzanteil von 21,3 Prozent im Jahr 2017 ist Europa in der Verpackungsindustrie für starre Kunststoffe gut aufgestellt. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Region 27,45 Milliarden US-Dollar und soll bis 2022 auf 32,92 Milliarden US-Dollar bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 3,7 Prozent im Prognosezeitraum anwachsen. Dies wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, unter anderem ein hohes Pro-Kopf-Einkommen und sich ändernde Lebens- und Ernährungsgewohnheiten der Menschen. Die zunehmende Kunststoffproduktion in der Region ist einer der Faktoren, die das Wachstum des Volumenmarktes für Hartplastikverpackungen in Europa antreiben.

Intelligente Verpackungssysteme reduzieren Abfall uns machen den Herstellungsprozess umweltfreundlicher

„Um das Problem der Lebensmittelsicherheit anzugehen, entwickeln Lebensmittel- und Getränkehersteller effiziente und intelligente Verpackungssysteme, die eine sichere Lebensmittelversorgung und Langzeitlagerung gewährleisten und damit die Haltbarkeit eines Produkts verlängern“, erklärt Prateeksha Kaul, Research Analyst der Abteilung Visionary Science bei Frost & Sullivan. „Sie entwickeln zudem bahnbrechende Technologien wie die inerte Barriere, die zahlreiche Herstellungsverfahren eliminiert, was wiederum Kosten und Abfall reduziert und den Herstellungsprozess umweltfreundlicher macht.“

Um in einem fragmentierten Markt einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, empfiehlt Kaul den Marktteilnehmern, Marktführern wie Amcor Limited und Berry Global nachzueifern, indem sie ein effektives und innovatives Produktportfolio für Hartplastikverpackungen aufbauen und mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten oder diese übernehmen, um ihren Kundenstamm zu erweitern und ihre Marktposition zu stärken. Diese Strategien werden neue Wachstumschancen eröffnen und Kunden anziehen, die sich auf längere Haltbarkeit und ökologische Nachhaltigkeit konzentrieren. Weitere Voraussetzungen für Erfolg und Wachstum sind:

Anpassung gerillter Kunststoffverpackungen an die Anforderungen des Endverbrauchers, wie zum Beispiel verlängerte Haltbarkeit und einfaches Schneiden, Öffnen und Verzehr;

Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf die Region Asien-Pazifik, die aufgrund steigender Gesundheitsausgaben hohe Wachstumschancen für Arzneimittel hat;

Konzentration auf wachstumsstarke Sektoren wie Lebensmittel und Getränke durch die Bereitstellung effizienter Produkte, da während des Transports erhebliche Lebensmittelverluste auftreten;

Angebot besserer Ridge-Plastikprodukte zu niedrigeren Kosten in wirtschaftlich schwachen Entwicklungsländern, um das Umsatzwachstum zu steigern.

„Obwohl Kunststoffe viele Vorteile gebracht haben, haben die mit ihrer Herstellung und Entsorgung verbundenen Umweltauswirkungen ernsthafte Bedenken aufgeworfen“, sagte Kaul. „Der Markt wird auch durch das Vorhandensein wettbewerbsfähiger Verpackungsmöglichkeiten, wie beispielsweise flexible Kunststoffverpackungen, beeinflusst. Um diese Risiken zu minimieren, müssen die Akteure innovative Verpackungen entwickeln, die den aktuellen Recycling- und Wiederverwendungsvorschriften, aber auch den immer strengeren zukünftigen Umweltauflagen entsprechen.“

Die Studie „Global Rigid Plastic Packaging Market, Forecast to 2022“ stellt disruptive Markt- und Technologietrends, markthemmende als auch -treibende Faktoren, Marktanteile und Wettbewerbsanalysen bereit.

Quelle: Frost & Sullivan