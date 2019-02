Back Market gehört zu den innovativsten Unternehmen der Welt 2019

Die E-Commerce-Plattform für wiederaufbereitete Elektronik wurde von dem US-Wirtschaftsmagazin Fast Company in dessen renommierten „World’s Most Innovative Companies“-Rankings gelistet.

Die Liste würdigt Unternehmen, die den größten Einfluss auf Industrie und Kultur haben. Zudem spiegelt sie wider, dass es auch in der heutigen schnelllebigen Welt durchaus möglich ist, mit der richtigen Idee erfolgreich zu sein.

„Bei Innovationen geht es nicht immer nur um neue Produkte und Technologien. Wir freuen uns, dass Fast Company das erkennt“, erklärt Thibaud Hug de Larauze, Gründer und CEO von Back Market. „Das Ziel von Back Market war es schon immer, einen kulturellen Wandel darüber zu initiieren, wie wir über Konsum, Abfall und Umwelt denken. Wir sind stolz darauf, einen innovativen und spannenden gesellschaftlichen Wandel anzuführen, der bei den Verbrauchern und der Industrie angekommen ist.“

Zweiter Platz in der Kategorie Europa

Back Market hat sich auf der Liste der innovativsten Unternehmen 2019 in der Kategorie Europa den zweiten Platz gesichert. Das Unternehmen arbeitet daran, den Standard für Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit neu zu definieren. Erklärtes Ziel ist es, wiederaufbereitete Elektronik als risikolose, praktikable Alternative zum Kauf von Neuprodukten zu etablieren und die Muster traditionellen Konsumentenverhaltens zu verändern. Dabei befasst sich das Unternehmen auch mit dem Problem des Elektroschrotts, das durch das schiere Volumen an Elektronik, das wir jedes Jahr kaufen und entsorgen, verursacht wird.

In diesem Jahr haben die Redakteure von Fast Company bahnbrechende Unternehmen in 35 Branchen und jeder Region gesucht. „The World’s Most Innovative Companies“ ist eines der am meisten erwarteten Rankings des Jahres. Es bietet sowohl eine Momentaufnahme neuester Innovationen als auch einen Fahrplan für die Zukunft in den dynamischsten Sektoren der Wirtschaft.

Quelle: Back Market