Verpackungsspezialist Alpla übernimmt Zamil Alpla zu 100 Prozent

Alle drei Standorte im Mittleren Osten werden weitergeführt, teilt das Unternehmen mit.

Die Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Österreich übernimmt Zamil Alpla 2019 zur Gänze. 2008 gründeten Alpla und Zamil ein Joint Venture, an dem der Spezialist für Verpackungslösungen bisher 49 Prozent gehalten hatte.

Nach zehn Jahren enger Zusammenarbeit im Rahmen eines Joint Ventures übernimmt Alpla alle Anteile von Zamil Alpla. Die Käuferin wird das Unternehmen wie bisher und mit allen Mitarbeiter unter dem Namen Alpla weiterführen. An den drei Standorten in Dammam, Jeddah (beide Saudi-Arabien) und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) produzieren rund 390 Mitarbeiter Preforms und Verpackungen aus HDPE und PET.

Die Verträge wurden am 27. Dezember 2018 unterzeichnet, die Übernahme wird im ersten Quartal 2019 vollzogen. Über sämtliche Details haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Quelle: Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG