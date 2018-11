Covestro wird Hauptanteilseigner am Joint Venture DIC Covestro Polymer in Japan

Das Unternehmen erhöht seine Beteiligung von 50 auf 80 Prozent und beschleunigt damit die Expansion des Geschäfts mit thermoplastischem Polyurethan (TPU).

Die DCP, im Jahr 2000 als 50/50-Joint-Venture gegründet, ist führend in der japanischen TPU-Industrie. Die Gesamtinvestition summiert sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Über weitere finanzielle Details der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion ist – vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Behörde – für Anfang des zweiten Quartals 2019 geplant.

„Das zukünftige Wachstumspotential des TPU-Geschäfts und die langfristige, enge Partnerschaft beider Unternehmen passen perfekt zu unserer Wachstumsstrategie mit Fokus auf nachhaltigkeitsgetriebene Innovationen“, sagte Dr. Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro, ein führender Anbieter von Hochleistungsharzen und einer der größten Produzenten von TPU. Das TPU-Geschäft ist Teil des Segments Coatings, Adhesives, Specialties (CAS) und stand im Geschäftsjahr 2017 für rund zehn Prozent des Segmentumsatzes. Während für die TPU-Industrie weltweit ein langfristiges Wachstum von jährlich sechs Prozent erwartet wird, erreichte Covestro den Angaben nach in den vergangenen drei Jahren ein zweistelliges Mengenwachstum im Kerngeschäft pro Jahr und lag damit deutlich darüber.

Mit seinem Branchennetzwerk, einer starken Marke und als zuverlässiger lokaler Partner soll die DIC Corporation (DIC) den Erfolg der DCP weiterhin unterstützen. Produktion sowie Forschung und Entwicklung (F&E) der DCP werden im Werk Sakai der DIC-Anlagen in der Präfektur Osaka fortgesetzt. Dabei unterstützt die DIC unter anderem bei der Bereitstellung von Rohstoffen und mit Dienstleistung vor Ort. Die DIC ist für Covestro zudem ein wichtiger Partner in weiteren Bereichen des Segments Coatings, Adhesives, Specialties. Die Übernahme ergänzt das globale organische Wachstum der TPU-Produktionskapazitäten von Covestro an den TPU-Standorten in New Martinsville (USA) und Changhua (Taiwan). An beiden Standorten steigt die jährliche TPU-Produktionskapazität dadurch jeweils um rund 25 Prozent.

Quelle: Covestro AG