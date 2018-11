Andritz baut Schneckenpresse für finnischen Kartonhersteller Metsä Board um

Der internationale Technologiekonzern Andritz hat von Metsä Board einen Auftrag zum Umbau von zwei Andritz-Schneckenpressen am Standort Kaskinen in Finnland erhalten. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2019 geplant.

Metsä Board ist ein führender europäischer Erzeuger von hochwertigen Kartonsorten aus Frischfaserzellstoff, wie Faltschachtelkarton, Karton für Lebensmittelverpackungen und weißem Testlinerkarton. Das Unternehmen ist Teil der finnischen Metsä Group, die in der Holzindustrie tätig ist und Niederlassungen in 30 Ländern hat. Der Standort Kaskinen produziert BCTMP für den direkten Verkauf am Markt sowie für die eigenen Kartonfabriken von Metsä Board. Das Werk verfügt über eine Produktionskapazität von 340,000 Jahrestonnen.

Andritz wird zwei Faserschneckenpressen umbauen, sodass diese künftig als Entwässerungsaggregate vor der Hochkonsistenzbleiche parallel zu zwei bestehenden Doppelsiebpressen des Anbieters eingesetzt werden können. Die umgebauten Schneckenpressen sollen die Verfügbarkeit der Produktionsanlage für BCTMP (Bleached Chemi-Thermomechanical Pulp) auch während laufender Wartungsarbeiten sicherstellen.

Der Lieferumfang umfasst:

Neue Schneckenwellen mit modernem Verschleißschutz (Verschleißschuhe und Plattierung)

Neue, geteilte Siebkörbe für den Nieder- und Mitteldruckbereich mit austauschbaren gerillten Siebblechen

Neuer Stoffeinlauf für beide Pressen

Versetzen der beiden Schneckenpressen innerhalb des Werks, inklusive Montage und Einbau der neuen Komponenten

Inbetriebnahmeunterstützung

Die Entscheidung von Metsä Board zur Auftragserteilung an Andritz basierte auf der sehr guten Zusammenarbeit beider Unternehmen in der Abwicklung von gemeinsamen Schneckenpressenprojekten im Metsä-Board-Werk Joutseno, Finnland.

