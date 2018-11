Stefan Gödde engagiert sich mit neuer Initiative für Ressourcenschonung

Der deutsche Journalist und TV-Moderator Stefan Gödde startet gemeinsam mit dem Non-Profit Unternehmen Lightcycle, Deutschlands größtem Rücknahmesystem für Lampen und Leuchten, die Initiative „Gut zu wissen“ – eine Dokumentationsreihe über Ressourcenschonung durch umweltfreundliches Recycling von alten LED- und Energiesparlampen.

„Seit vielen Jahren sind mir soziale Projekte und ökologische Themen eine Herzensangelegenheit. Mir ist es wichtig, vor allem junge Menschen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren“, sagt Gödde, der bei ProSieben das Wissensmagazin „Galileo“ moderiert und auch seit vielen Jahren im Rahmen der „Green Seven Week“ den „Green Seven Report“ bei ProSieben präsentiert. „In vielen Bereichen des Alltags ist es so einfach, nachhaltig zu handeln. Wir müssen uns diese Bereiche nur immer wieder in unser Bewusstsein rufen. Dazu gehört auch das Recycling von alten Lampen. Ich finde es beachtlich, dass durch die richtige Entsorgung von LED- und Energiesparlampen bis zu 90 Prozent der Lampenbestandteile wiederverwertet werden können. Durch und durch ein Nachhaltigkeitsthema.“

Stefan Gödde ist in der Dokumentationsreihe „Gut zu wissen“ auf den Spuren des Lampenrecyclings: Welche nachhaltige Wohnraumbeleuchtung eignet sich für die dunkle Jahreszeit am besten? Welche Abgabeorte gibt es für alte Lampen eigentlich? Wie wird die Rücknahme der Altlampen organisiert? Werden Kinder und Jugendliche rechtzeitig zum Thema Rohstoffbewahrung aufgeklärt? Die Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das Thema „nachhaltiges Lampenrecycling“ geben die Clips.

Sammelbox statt Hausmüll – Ein wichtiger Beitrag für die Umwelt

Die Kernbotschaft der Initiative lautet: „Alte LED- und Energiesparlampen dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden, sondern müssen fachgerecht und umweltfreundlich entsorgt werden. Dieses Verhalten kann jeder Verbraucher leicht umsetzen, indem er die alten Lampen zu einer Sammelstelle bringt. Dafür stehen bundesweit bereits seit Jahren mehrere tausend Sammelstellen in Bau-, Drogerie- und Supermärkten sowie in Fachgeschäften des Elektrohandwerks für die kostenlose Rückgabe von Altlampen zur Verfügung.

Quelle: Lightcycle