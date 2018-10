Rethmann kündigt Beteiligung an französischem Unternehmen Transdev an

Die Rethmann-Gruppe beabsichtigt, die bislang von Veolia gehaltene 30prozentige Kapitalbeteiligung an der Transdev-Gruppe zu erwerben.

In diesem Zusammenhang wird Rethmann seine Aktivitäten im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland in Transdev einbringen. Nach Vorstellung des Projektes bei den jeweiligen Arbeitnehmervertretungen sowie vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, und nach Abschluss dieser beiden Vereinbarungen wird die Rethmann-Gruppe damit 34 Prozent der Anteile an Transdev halten.

Die zentralen Inhalte der Vereinbarung:

„Mit mehr als zwei Dritteln der Stimmrechte und 66 Prozent am Kapital von Transdev wird das Finanzinstitut Caisse des Dépôts Gruppe weiterhin Mehrheitsgesellschafter von Transdev bleiben. Die Rethmann-Gruppe, ein mittelständisch organisiertes deutsches Unternehmen in 100-prozentigem Familienbesitz, verfolgt mit ihrer Investition in Transdev langfristige Entwicklungsziele und wird – nach Abschluss dieser beiden Vereinbarungen – insgesamt 34 Prozent des Kapitals von Transdev halten. Rethmann ist unter anderem ein bedeutendes

Dienstleistungs- und Versorgungsunternehmen, das im Auftrag von Kommunen und Unternehmen (Wasser und Entsorgung) tätig ist und darüber hinaus Aktivitäten im Bereich der Logistik und im öffentlichen Nahverkehr – dem Kerngeschäft von Transdev – betreibt. Mit diesem Zusammenschluss wird die Rethmann-Gruppe ihre Aktivitäten im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs in Deutschland über die Tochtergesellschaft Rhenus Veniro sowie deren Technologien und Know-how in die Transdev-Gruppe einbringen.

Mit der Rethmann-Gruppe als neuem Gesellschafter wird die Zukunftsstrategie von Transdev entscheidend beschleunigt und gestärkt. Darüber hinaus wird die Transdev-Gruppe, die bereits heute über 60 Prozent ihres Umsatzes außerhalb von Frankreich erzielt, noch stärker international ausgerichtet. Transdev würde dadurch zu einem der führenden Mobilitätsanbieter Europas. Die Rethmann-Gruppe bringt im Rahmen dieses Zusammenschlusses Schlüsseltechnologien, Tools und Know-how bei digitalen Lösungen ein, die für die Transdev-Gruppe und ihre Kunden in Frankreich und in anderen Ländern von zentraler Bedeutung sind.“

Nachhaltige und zeitgemäße Mobilitätslösungen

Eric Lombard, CEO von Caisse des Dépôts, erklärt: „Als Mehrheitsaktionär von Transdev begrüßen wir die Beteiligung der Rethmann-Gruppe, eines langfristigen Industriepartners, als Aktionär von Transdev. Unser Tochterunternehmen wird damit über alle Voraussetzungen verfügen, um in Frankreich noch innovativere Mobilitätslösungen anbieten zu können, die optimal an die Bedürfnisse der Regionen angepasst sind. Mit der Übernahme der Anteile durch die Rethmann-Gruppe wird auch die internationale Ausrichtung gestärkt, sodass die Transdev-Gruppe zu einem echten europäischen Mobilitäts-Champion wird.“

Ludger Rethmann, Mitglied der Inhaberfamilie und Vorstandsmitglied der Rethmann-Gruppe, betont: „Wir sind sehr stolz darauf, heute eine nachhaltige industrielle Partnerschaft mit der Caisse des Dépôts Gruppe einzugehen, mit einem klaren Fokus auf die weitere Entwicklung von Transdev, dem führenden Mobilitätsdienstleister. Die Rethmann-Gruppe ist davon überzeugt, dass der Klimawandel und die digitale Revolution in der Arbeitswelt neue und vielfältige Bedürfnisse für nachhaltige und zeitgemäße Mobilitätslösungen schaffen werden. Wir wollen unsere Expertise in der internationalen Logistik, in den Dienstleistungen für die öffentliche Hand und unser langfristig ausgerichtetes Modell einer Unternehmensgruppe in Familienhand im Dienste von Transdev einsetzen, um optimale, auf die Kunden ausgerichtete Mobilitätslösungen weiterzuentwickeln.“

Thierry Mallet, Vorstandsvorsitzender und CEO von Transdev, unterstreicht: „Die Beteiligung der Rethmann-Gruppe an Transdev neben dem Mehrheitseigner Caisse des Dépôts Gruppe wird es uns ermöglichen, unsere weitere Entwicklung in Frankreich und auf internationaler Ebene zu beschleunigen. Unsere Aktionäre unterstützen unsere Vision von einer nachhaltigen, innovativen und zukunftsfähigen Mobilität, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Sie werden uns aktiv dabei unterstützen, weltweit alle möglichen Mobilitätsformen optimal zu vernetzen. Gemeinsam mit der Rethmann-Gruppe werden wir nun diesen Weg entschlossen fortsetzen.“

Vor dem Hintergrund der großen Veränderungen auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs und um gleichzeitig noch besser auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Fahrgäste, Kommunen und Kunden eingehen zu können, forciert Transdev seine Umwandlung und stellt heute seine neue „Moving You“ Strategie der Integration von Mobilitätslösungen vor. Die Weiterentwicklung der Transdev- Aktionärsstruktur ist ein wichtiger Baustein zur Umsetzung dieser Strategie. Die drei Firmengruppen Caisse des Dépôts, Rethmann und Transdev teilen viele gemeinsame Wertvorstellungen wie langfristig ausgerichtetes, partnerschaftliches Handeln sowie die lokale Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten.

Weitere Informationen beziehungsweise die vollständige Pressemitteilung der Rethmann-Gruppe: Link.

Quelle: Rethmann SE & Co. KG