Steinert packt mit an bei „Rhine Clean up“ gegen Ozeanmüll

Die Aktion „Rhine Clean up“ bewahrt Meere jährlich vor über 160 Tonnen Abfall.

Verpackungsabfall, verschiedenste Kunststoffe, weggeworfene Plastik-Eislöffel, jede Menge Glas oder auch viele Kronkorken und noch mehr Zigarettenstummel liegen am Ufer und gelangen über den Rhein in unsere Meere. Die Bilder der Müllteppiche im Ozean schockieren jeden Tag. Am 15. September räumten Freiwillige in vier Ländern und 50 Städten auf – von der Quelle bis zur Mündung des Rheins auf rund 1.234 Kilometern.

„Als wir von der Aktion in Köln hörten, fühlten wir uns sofort angesprochen und haben mitgemacht. Denn Abfall gehört auf unsere Sortieranlage und dann zurück in den Recycling-Kreislauf – aber nicht in die Meere“, sagt Andreas Jäger, Global Sales Director der Sparte Abfall beim Maschinenbauer für Sortieranlagen Steinert. Das Unternehmen lieferte bereits hunderte magnetische und sensorgestützte Sortiersysteme in Aufbereitungsanlagen weltweit. Die Aktion „Rhine Clean up“ war für viele Mitarbeiter des Sortierspezialisten nicht einfach nur eine Aufräumaktion, sondern eine Herzensangelegenheit. Wer die Ausmaße achtlosen Müllentsorgens hautnah erlebt hat, wird sensibilisiert: für einen verantwortungsvollen Umgang mit Abfall.

Quelle: Steinert GmbH