bvse-Seminar zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Am 21. September 2018 im bvse-Bildungszentrum in Bonn.

Das Praktikerseminar des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V (bvse) richtet sich an Verantwortliche in kleinen und mittelständischen Unternehmen der Recycling- und Entsorgungsbranche. Neben einem fundiertem Basiswissen zur DS-GVO vermittelt der Fachanwalt für IT-Recht, Stefan Sander, in dem Seminar wichtige Informationen zur Umsetzung der Anforderungen in den Betrieben und stellt eine Risikobetrachtung zum Datenschutz an.

Jetzt anmelden.

Quelle: bvse