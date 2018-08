Nachrüstbarer E-Antrieb für Nutzfahrzeuge: BPW und Hellmann starten Feldversuch

Im Rahmen einer Innovationskooperation starten Logistikdienstleister Hellmann Worldwide Logistics und der Hersteller von Trailer-Fahrwerken, BPW Bergische Achsen KG, einen gemeinsamen Praxistest: Sie bringen die von BPW neu entwickelte elektrische Antriebsachse „eTransport“ auf die Straße.

Die Besonderheit ist, dass die elektrisch betriebene Achse eine Umrüstung für herkömmlich dieselbetriebene Nutzfahrzeuge ermöglicht und damit eine echte Innovation im Sinne der Nachhaltigkeit darstellt: nicht nur in technischer, sondern vor allem auch in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht.

Im Rahmen des Feldversuchs wird über sechs Monate der Einsatz eines elektrisch betriebenen Transporters in verschiedenen Topografien sowie bei unterschiedlichen Tour-Strukturen für die innerstädtische Belieferung erprobt. Der speziell für Hellmann umgerüstete MB Vario wird jeweils rund zwei Monate in den Pilot-Niederlassungen Lehrte, Osnabrück und Bielefeld eingesetzt. Mit zwei achsintegrierten Asynchron-Motoren verfügt das Fahrzeug über 150 kW (entspricht ungefähr 200 PS) und ermöglicht es, bei einer Nutzlast von drei Tonnen mit einer 80 kWh Lithium-Ionen-Batterie eine Reichweite von 100 Kilometer zurückzulegen.

Eine Alternative zum Dieselantrieb

Bereits seit einigen Jahren setzt sich das Logistikunternehmen Hellmann mit innovativen nachhaltigen Logistikkonzepten auseinander. Durch Kooperationen mit Institutionen aus Wissenschaft, Forschung und Industrie soll mittelfristig eine echte Alternative zum Dieselantrieb für die Fahrzeugflotte von Hellmann gefunden werden, die sowohl wirtschaftlichen als auch ökologischen Kriterien Stand hält.

BPW hat mit der erstmals auf der IAA 2016 vorgestellten eTransport Achse zahlreiche Innovationspreise gewonnen. Die Lösung überzeugt vor allem wegen des kompakten Einbaus der Motoren und Getriebe in die Achse und des damit verbundenen vorteilhaften radnahen Antriebs, der die Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs durch aktive Lenkunterstützung optimiert. Die Lösung eTransport lässt sich in bestehende Fahrzeuge wie beispielsweise den MB Vario integrieren und ermöglicht damit vor allem teuren Spezialfahrzeugen ein emissionsfreies zweites Leben. Gemeinsam mit dem Spezialisten Paul Nutzfahrzeuge hat BPW den Start für die serienmäßige Umrüstung dieser Fahrzeugtypen für Ende des Jahres angekündigt.

„Wir sehen in der Elektromobilität eine mögliche Schlüsseltechnologie für die Umsetzung nachhaltiger Logistikkonzepte, die unseren Kunden gleichzeitig mehr Flexibilität liefert. Insbesondere vor dem Hintergrund drohender Dieselfahrverbote in Innenstadtbereichen und einer zunehmenden Nachfrage unserer Kunden nach grünen Logistikleistungen liefert uns dieser Feldversuch reale Daten und Erfahrungen hinsichtlich des Einsatzes der neuen Antriebstechnologie“, sagt Mathias Magnor, Chief Operating Officer Road & Rail, Hellmann Worldwide Logistics.

Und Markus Schell, persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter von BPW, erklärt: „Wir freuen uns, dass sich Hellmann als weltweit tätiger Logistikdienstleister, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, für unsere Lösung entschieden hat. So können wir in den gemeinsamen Feldversuchen wertvolle Erkenntnisse zu unterschiedlichsten Praxisanforderungen gewinnen und für die Weiterentwicklung nutzen, bevor wir ab Ende dieses Jahres in die Serienumrüstung von Dieselfahrzeugen starten.“

Quelle: BPW Bergische Achsen KG