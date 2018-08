GaLaBau: Spezialmaschinen aus dem Liebherr-Erdbewegungsprogramm

Auf der Fachmesse GaLaBau 2018 vom 12. bis 15. September in Nürnberg zeigt Liebherr kompakte Spezialmaschinen für den Garten- und Landschaftsbau, die sich durch vielfältige und schnell wechselbare Ausrüstungssysteme, geringen Bodendruck sowie durch emissionsarme Antriebsaggregate auszeichnen.

So ist der Mobilbagger A 912 Compact ideal einsetzbar auf innerstädtischen Baustellen mit beengten Platzverhältnissen. Trotz seiner kompakten Abmessungen verfügt die Maschine über eine Motorleistung von 90 kW/122 PS. Der Motor erbringt seine maximale Leistung bereits bei niedrigen Drehzahlen. Dies sorgt für eine hohe Kraftstoffeffizienz und schont gleichzeitig die Komponenten. Das Einsatzgewicht des Kompaktbaggers liegt zwischen 12.700 und 13.900 Kilogramm. Dank seinem geringen Heckschwenkradius von 1.675 Millimetern kann der A 912 Compact flexibel beim klassischen Aushub, beim Freilegen von bestehenden Bauteilen, bei der Modellierung von Erdwällen, beim Verdichten von Material sowie sämtlichen anderen Garten- und Landschaftsbauarbeiten eingesetzt werden.

Der A 912 Compact bietet mit der größten Kabine seiner Maschinenklasse ein komfortables Umfeld, in dem der Maschinenführer konzentriert und produktiv arbeiten kann. Im Serienumfang ist eine klappbare Armkonsole enthalten, die dem Maschinenführer mehr Sicherheit beim Ein- und Ausstieg bietet. Die serienmäßige Rückfahr- und Seitenkamera erhöht die Sicherheit auf der Baustelle zusätzlich, indem sie dem Maschinenführer jederzeit die beste Sicht garantiert.

Radlader L 506 Compact und neuer L 507 Stereo

Auf der GaLaBau 2018 präsentiert Liebherr zwei Vertreter aus dem Segment der kleinen Radlader: den Compactlader L 506 und den neuen Stereolader L 507. Liebherr Compact- und Stereolader kommen dort zum Einsatz, wo große Maschinen an ihre Grenzen stoßen. Ob Garten- und Landschaftspflege, Arbeiten im innerstädtischen Bereich oder zum Schneeräumen; zahlreiche Anbauwerkzeuge, die Betreiber per mechanischen Schnellwechsler nach Bedarf tauschen können, steigern die Vielseitigkeit im täglichen Arbeitseinsatz.

Die kompakte Bauweise macht die Liebherr-Compactlader besonders flexibel in der Nutzung und sorgt für ein Höchstmaß an Stand- und Kippsicherheit. Die Liebherr-Stereolader zeichnen sich durch ihre Wendigkeit auf engstem Raum aus. Insgesamt bietet Liebherr zwei Compactlader an. Mit der Präsentation der neuen Modelle L 507 und L 509 umfasst die neue Baureihe der Stereolader insgesamt vier Modelle mit Einsatzgewichten von 5,5 bis 9,2 Tonnen.

Auf der GaLaBau zeigt Liebherr den L 506 Compact. Das Messeexponat hat eine Kipplast von 3.450 Kilogramm bei einem Einsatzgewicht von 5.180 Kilogramm. Ein effizienter 46 kW/63 PS starker Dieselmotor der Abgasstufe IIIB/Tier 4f treibt den L 506 Compact an. Der L 507 Stereo hat eine Kipplast von 3.750 Kilogramm und ein Einsatzgewicht von 5.550 Kilogramm. Sein Dieselmotor entspricht der Abgasstufe IIIB/Tier 4f und hat eine Leistung von 50 kW/68 PS.

Teleskoplader T 32-7s: universelle Anbaumöglichkeiten und große Hubhöhen

Liebherr präsentiert zudem den Teleskoplader T 32-7s, ein 7-Meter-Modell mit 3,2 Tonnen Traglast, aus der neuen Modell-Baureihe. Die Liebherr-Teleskoplader werden in zwei Modell-Linien angeboten: Zum einen die über das Suffix „S“ kenntlich gemachten Top-of-the-Line-Modelle für den Materialumschlag oder für Produktionsanwendungen, wie er auf der GaLaBau gezeigt wird. Zum anderen als einfache und kostenoptimierte Value-Modelle für Stapel- und Hebeeinsätze. Liebherr setzt auch bei der neuen Teleskoplader-Generation auf die bewährten und hinsichtlich Leistung und Treibstoffverbrauch optimierten Deutz-Dieselmotoren mit 3,6 l Hubraum und 100 kW sowie mit 4,1 l Hubraum mit 115 kW. Die Motoren erfüllen die Abgasnormen Stufe IV/Tier 4 final mittels Dieseloxidationskatalysator (DOC) und Selektiver Katalytischer Reduktion (SCR).

Für alle Modelle der neuen Teleskoplader-Generation werden ab Werk unterschiedliche Geräteaufnahmen angeboten. Neben dem Liebherr-Schnellwechsler werden auch Schnellwechsler angeboten, die zu den Geräteaufnahmen der Hersteller Kramer, Manitou, Kramer, JCB und Volvo kompatibel sind. Durch die Vielzahl an verfügbaren Geräteaufnahmen können Bestandskunden anderer Hersteller ihre bestehenden Anbauwerkzeuge auch an den Liebherr-Teleskopladern nutzen.

Quelle: Liebherr-International Deutschland GmbH