Weltec-Gruppe übernimmt 2,2-Megawatt-Biogasanlage in Südergellersen

Zum 1. August 2018 hat die Nordmethan GmbH als Teil der Weltec Biopower Unternehmensgruppe eine Biogasanlage im niedersächsischen Südergellersen, Landkreis Lüneburg aus der Insolvenz übernommen. Der Spezialist für die Entwicklung und den Betrieb von Biomethan- und Biogasanlagen aus Vechta wird das technische und betriebswirtschaftliche Gesamtkonzept der 2,2 Megawatt-Anlage von Grund auf modernisieren.

Um dies zügig umzusetzen, sind die Projektentwicklungsarbeiten in vollem Gange. „Wir werden die Biogasanlage nach nunmehr zweijährigen Übernahmeverhandlungen zeitnah technisch sanieren, um einen wirtschaftlichen Fortbestand der Anlage zu sichern“, betont Jens Albartus, Geschäftsführer von Weltec Biopower und Nordmethan. Die Ursprungsanlage wurde im Jahr 2009 errichtet und 2014 erweitert. Das Betreiberkonzept basierte darauf, Pferdemist zu vergären und den Gärrest als pelletierten Dünger zu vermarkten. Das Konzept erwies sich jedoch als technisch sehr schwer und unwirtschaftlich, sodass die Anlage in die Insolvenz geriet. Mit der Übernahme durch die Weltec-Gruppe wird nun der Substrateinsatz überarbeitet und die Anlagentechnik modernisiert.

Biogas für zwei Blockheizkraftwerke

Schwerpunktmäßig werden die beiden 3.000 Kubikmeter großen Fermenter zukünftig mit nachwachsenden Rohstoffen sowie Pferdemist von regionalen Lieferanten aus dem Umkreis von möglichst unter 15 Kilometer beschickt. Mit dem erzeugten Biogas werden zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) betrieben, die über eine elektrische Leistung von jeweils 1,1 Megawatt verfügen. Den Strom speist die Nordmethan in das öffentliche Stromnetz ein. Ein Teil der BHKW-Abwärme soll auch in Zukunft zur Trocknung der Gärreste eingesetzt werden.

Um die Biogasanlage rentabel zu betreiben, werden zunächst umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt: Die Investitionen der Weltec-Gruppe umfassen unter anderem Modernisierungsarbeiten an den beiden BHKW und den Feststoffdosierern. „Darüber hinaus installieren wir zwei Gärrestlager und zwei Gärresttrockner. Durch die Ausstattung mit einer modernen Steuerungstechnik und die Errichtung einer Fahrsiloanlage legen wir die Biogasanlage flexibel für sämtliche Anforderungen aus“, erläutert Jens Albartus den Hintergrund der Umbaumaßnahmen.

Im Lichte dieser gründlichen Sanierung blickt Jens Albartus sehr optimistisch in eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft der 2,2-Megawatt-Anlage. Kein Wunder, denn mit weltweit mehr als 300 gebauten Biogasanlagen und einer starken Serviceabteilung verfügt die gesamte Unternehmensgruppe über das notwendige Maß an Erfahrung für derartige Projekte. Diese Expertise wird auch in Südergellersen dafür sorgen, dass der Anlagenbetrieb demnächst flexibel auf mögliche Herausforderungen reagieren kann.

Quelle: Weltec Biopower GmbH